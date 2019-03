Federer suma su victoria 80 en Australia y se mete en semifinales

El suizo Roger Federer, tercer cabeza de serie, disputará las semifinales del Abierto de Australia por duodécima vez en las últimas trece ediciones tras derrotar este martes al checo Tomas Berdych en cuartos de final, por 7-6 (4), 6-2 y 6-4, en dos horas y 16 minutos.

Con su decimosexto triunfo en veintidós duelos con el checo, el jugador de Basilea, de 34 años, confirmó su regreso a la ronda que reúne a los cuatro mejores. En 2015 falló Federer en el desafío de alcanzar las semifinales del primer Grand Slam de la temporada, pero su victoria ante Berdych le permitirá competir por la final en Melbourne Park por duodécima vez en las últimas trece ediciones.

La bestia negra de Berdych

El suizo, cuatro veces campeón del Abierto de Australia, encadena con cinco triunfos consecutivos sobre Berdych, vencedor de los dos anteriores cruces en torneos de categoría Grand Slam. En Wimbledon 2010, sobre hierba, y el Abierto de los Estados Unidos 2012, en pista dura, el ganador fue el checo, superado esta vez por el excelente nivel de su oponente.

"Tomas me causó grandes problemas en los últimos años. Es uno de esos jugadores que te hacen mejor y ya me había ganado en algunos de los más grandes escenarios", analizó Federer tras su victoria número 80 en Melbourne Park. "Así que estoy feliz, muy, muy feliz", dijo. Con una propuesta agresiva, 48 golpes ganadores y 26 errores no forzados selló su pase a semifinales el tercer favorito.

Federer, "demasiado bueno"

"Simplemente fue demasiado bueno", reconoció Berdych. El checo, sexto cabeza de serie, acusó la pérdida del desempate que decidió la primera manga y cedió la siguiente por 6-2. En la tercera y definitiva, Berdych entregó su servicio con 4-4 y a continuación Federer sacó para llevarse un partido en el que puntuó en 24 de sus 29 apariciones en la red.

El suizo se medirá por un puesto en la final contra Novak Djokovic, que se impuso en tres sets a Kei Nishikori.