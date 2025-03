Carlos Alcaraz arrolla a Grigor Dimitrov y se cita con Cerúndolo en cuartos de Indian Wells

Carlos Alcaraz sigue imparable en Indian Wells, un torneo que ha ganado los dos últimos años (2023 y 2024) y en el que presenta un balance de 19 triunfos y dos derrotas. Su última víctima fue el búlgaro Grigor Dimitrov, al que el murciano endosó un contundente 6-1 y 6-1 para meterse en los cuartos de final. El ganador de cuatro grand slam mantiene su idilio con el considerado 'quinto grande' del circuito y ahora se medirá al argentino Francisco Cerúndolo en los cuartos de final.

El tenista español solo necesitó 74 minutos para despachar a Dimitrov, un jugador que le había ganado en los últimos dos enfrentamientos -Shangai 2023 y en Miami 2024-, en su mejor actuación en esta edición en el masters 1.000 californiano. Tras ganar a Quentin Halys y Denis Shapovalov, Alcaraz no dio opción a Dimitrov, conectando 20 golpes ganadores y concediendo solo catorce errores no forzados.

Rozó la perfección Alcaraz, y lo hizo desde el primer punto. Logró la rotura en el primer juego y consiguió bolas de rotura en cada turno al saque de Dimitrov. Las tres roturas, unidas a su actuación sólida con el servicio, le abrieron el camino hacia un cómodo 6-1.

No cambió el guión en el segundo set. Dimitrov anuló dos bolas de rotura en su primer turno, pero entregó el servicio en el cuarto juego, a treinta. No volvería a defensor sus turnos y Alcaraz, tras apenas 74 minutos, cegó su pase de ronda. Le espera ahora el argentino Francisco Cerúndolo, número 25 del ránking mundial, quien eliminó este mismo miércoles al australiano Alex De Miñaur, número diez.

Alcaraz se medirá por primera vez con Cerúndolo en pista rápida. El único precedente en el ATP se disputó el año pasado sobre hierba, en el Queen's de Londres, cuando Alcaraz triunfó en dos sets.

Alcaraz, sobre Cerúndolo: "He estado viendo sus partidos, está jugando muy bien"

Carlos Alcaraz aseguró que ha seguido al argentino Francisco Cerúndolo y que está jugando "muy bien", con la mirada puesta en el juego de cuartos de final que disputarán este jueves en el Masters 1.000 de Indian Wells.

"He estado viendo sus partidos, está jugando muy bien. No sé cuál es su superficie favorita, juega muy bien en todas las superficies, eso te dice lo bueno que es. Me encanta estar en Indian Wells y estoy listo para afrontar el desafío", indicó Alcaraz en la entrevista a pie de pista.

"Grigor es muy talentoso, puede hacer todo lo que quiere con la bola, había perdido dos veces seguidas con él. Hoy las condiciones eran complicadas (viento), en estas condiciones tienes que sobrevivir. Estoy contento por haber jugado buenos puntos pese a estas condiciones", analizó el murciano.

"Gracias a él mucha gente se engancha al tenis por lo bonito es que es verle jugar. Tenemos buena relación fuera de la pista", añadió Alcaraz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com