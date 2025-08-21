Durísimas imágenes: la brutal y escalofriante pelea entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile

Un episodio bochornoso se ha vivido en el fútbol latinoamericano durante esta madrugada, durante los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Libertadores de América. Una brutal pelea entre los aficionados de Independiente y Universidad de Chile ha provocado la suspensión del partido. Además varias personas han resultado heridas de gravedad y la policía ha arrestado a cientos de personas.

La pelea comenzó después de que varios hinchas de la Universidad de Chile, situados en el anillo superior, comenzaran a lanzar asientos, inodoros y todo tipo de objetos hacia la tribuna baja, donde estaban ubicados los aficionados argentinos de Independiente. Pese a esto, el partido continuó sin interrupciones, hasta el inicio de la segunda parte. Fue entonces cuando los aficionados de Independiente lograron acceder a la gradería visitante y comenzó la pelea.

En los diversos vídeos publicados en redes sociales pueden observarse brutales agresiones con arma blanca, palos y palizas brutales entre ambos grupos de hinchas, llegando incluso a desnudar a algunos aficionados. La desesperación llegó a tal punto que varios aficionados chilenos saltaron desde la tribuna alta, tratando de escapar y cayendo al suelo desde varios metros de altura.

El presidente de Chile condena lo sucedido

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha condenado los hechos a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. "Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", declaró.

Además, el mandatario añadió que la prioridad del gobierno es garantizar la atención médica a los heridos, velar por el respeto a los derechos de los detenidos y asegurar la coordinación entre la Embajada de Chile, la Cancillería y el Ministerio del Interior. Finalmente, Boric sentenció: "Nada justifica un linchamiento. Nada".

Entre la vida y la muerte

Las informaciones iniciales reportaban múltiples heridos en ambas aficiones, algunos de ellos de gravedad. Sin embargo, el peor parado fue un hincha chileno de 32 años que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras ser atacado con un arma blanca y que actualmente se encuentra en estado grave. Según fuentes cercanas a lo sucedido, el aficionado ingresó por sus propios medios al Hospital Pedro Fiorito. Actualmente se encuentra hospitalizado.

Conmebol, por su parte, declaró en un comunicado que el partido fue suspendido por "falta de garantías de seguridad" y asegura que abrirá una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido para aplicar el castigo que corresponda. "Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", concluyó la organización.

