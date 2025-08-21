El Barça prepara una alternativa ante un posible incumplimiento de la normativa UEFA con el Camp Nou

Las obras del Camp Nou están tardando mucho más de lo esperado. La entidad culé tenía pensado estrenar el nuevo y remodelado estadio en el partido ante el Como en el trofeo Joan Gamper pero finalmente no fue así. Ahora, los azulgranas temen que la UEFA de la autorización necesaria, por lo que la directiva está preparando una alternativa ante posibles imprevistos.

El FC Barcelona ha firmado un acuerdo con Barcelona Serveis Municipals (BSM), una empresa dependiente del ayuntamiento de la Ciudad Condal, para que el club utilice el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta el próximo mes de febrero, tal y como han hecho durante la pasada temporada, en el caso de que el Spotify Camp Nou no esté disponible para acoger partidos de fútbol.

Según ha confirmado a Efe fuentes del club azulgrana, el Barça se ha asegurado de poder jugar en Montjuic (estadio utilizado por los culés en las dos últimas temporadas) si no recibe la autorización pertinente para volver a su estadio. De esta manera, los de Hansi Flick se aseguran tener un estadio donde disputar los cuatro partidos como local de la fase de liga de la Champions, que deben jugarse en un mismo campo (tal y como exige la normativa UEFA), así como la posible eliminatoria a la que el equipo puede clasificarse siempre y cuando el equipo quede entre la novena y vigésimo cuarta posición.

La nueva previsión señala que el club azulgrana volvería a disputar un encuentro como local en el Camp Nou el 13 o 14 de septiembre ante el Valencia, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. En el caso de que el campo no esté disponible para esa fecha, el Barcelona tendría un gran problema, ya que no podría jugar en Montjuic, ya que el cantante Post Malone actúa en el recinto el día 12 y el césped no estaría preparado para el día siguiente. A pesar de tener el acuerdo cerrado con el Ayuntamiento de Barcelona, el Barça espera tener listo su estadio próximamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com