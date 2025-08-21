Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Guillermo del Pino pone rumbo a Estados Unidos: "La NBA es el sueño de todos los niños"

Tras su heroica canasta en el Europeo sub18 que le valió el título a España, Guillermo del Pino comienza una nueva aventura en Estados Unidos con una beca en la Universidad de Maryland.

Guillermo del Pino pone rumbo a Estados Unidos: "La NBA es el sueño de todos los niños"

Daniel Valares | María Cazorla
Publicado:

Guillermo del Pino fue el héroe de la Selección Española sub18 en el Campeonato Europeo con una canasta de 3 puntos sobre la bocina que le otorgó a España su sexto campeonato de la categoría. El cordobés disfrutará de una beca en la Universidad de Maryland y jugará en su equipo, los Mayland Terrapins: "Al principio todo va a ser muy duro. Es trabajar como el que más, ponerse fuerte, comer bien, descansar bien y todo lo demás llegará", indicaba el jugador de baloncsto.

Guillermo lleva jugando al baloncesto desde los 3 años y desde esa edad ya apuntaba maneras y destacaba por encima del resto de compañeros, como ha asegurado su entrenador en el Cordobasket, Rafa Funes: "Hacía cosas que no le veías a los demás. El talento natural que tenía y su capacidad de pasar". Incluso, su entrenador, le llegaba a comparar con una leyenda de este deporte: "Para mí era como un 'Magic' Johnson en pequeñito".

Después de que fuera él quien lanzara el balón y llevara en volandas a sus compañeros para conquistar el oro, del Pino tiene un objetivo claro, que con esta beca, está cada vez más cerca: "Al final, la NBA es el sueño de todos los niños".

El Córdoba, la otra pasión de Guillermo

La vida de este joven deportista no sólo es baloncesto, también le gusta el fútbol. Y, por supuesto, su equipo favorito es el de su ciudad, el Córdoba C. F.: "Tengo una bufanda, tengo la bandera, la camiseta...incluso unos calcetines que son los que me pongo para jugar los partidos", nos contaba Guillermo.

Estos calcetines son tan importantes para él, que no juega con otros que no sean esos: "Un día dije: me los voy a poner. Creo que ese partido se me dio bien y dije: pues voy a seguir y la verdad es que sí, mi intención es ponérmelos en todos los partidos". Guillermo iba a realizar el saque de honor este fin de semana en el Estadio Nuevo Arcángel en el partido que enfrenta al Córdoba frente a la U. D. Las Palmas, pero ese día, el campeón de Europa con España, ya estará en territorio americano y no podrá realizarlo.

