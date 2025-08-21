El mundo del boxeo condena el Jake Paul vs Gervonta Davis: "Es una desgracia"

El mundo del boxeo ha criticado con dureza la noticia de que Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) se enfrentará al youtuber y también boxeador Jake Paul (12-1-0, 7 KO) en un combate de exhibición. La pelea tendrá lugar el 15 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta, Estados Unidos. "El boxeo es oficialmente la WWE", escribió el boxeador Ryan García en sus redes sociales, indignado con el anuncio de la pelea.

"Un peso pesado va a pelear contra un peso ligero, y se supone que tienes que creerte que es una pelea justa. Si sabes algo de boxeo, puedes ver que es una desgracia", añadió el púgil. El norteamericano se enfrentó a 'Tank' en 2023, lo que supuso su primera derrota en su carrera profesional y pidió un segundo enfrentamiento, pero Gervonta nunca quiso concedérsela.

Las críticas por esta pelea hacen referencia a la gigantesca diferencia de peso entre ambos luchadores. Mientras que Davis es peso ligero, peleando en menos de 135 libras (61 kilos), Paul se encuentra en la categoría de peso pesado, llegando a las 185 libras (81 kilos). Al igual que García, Emiliano Vargas, hijo de Fernando Vargas, se mostró sorprendido ante este encuentro, escribiendo un comentario que decía "Wow" en la publicación que anunciaba el enfrentamiento. Vargas es el boxeador que ostenta el record del KO más rápido de la historia del Madison Square Garden.

Por otra parte, los aficionados están criticando con dureza a Gervonta 'Tank' Davis por esta pelea, ya que muchos aseguran que el púgil está tratando de evitar la pelea con Lamont Roach (25-1-2, 10 KO), con quien tiene una pelea pendiente tras firmar el primer nulo de su carrera. El boxeador publicó en su cuenta de X un mensaje que decía: "Os lo dije", acompañado de varios emoticonos de unos patos. En inglés, la palabra 'ducking' significa que estás tratando de evitar pelear con alguien intencionadamente, una expresión que se utiliza en el boxeo para decir que un peleador está huyendo de otro.

Shakur Stevenson (24-0-0, 11 KO) es otro de los boxeadores que lleva tiempo queriendo concertar una pelea con Davis. Cuando comenzaron los rumores acerca de su combate con Paul, el púgil medalla de plata en los Juegos de 2016 ya criticaba la posibilidad de que esto ocurriera: "Si Tank elige eso en lugar de pelear conmigo sería una falta de respeto al deporte", declaró en una entrevista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com