Problemas en el Mallorca: Arrasate expulsa a Maffeo del entrenamiento

La situación entre el Mallorca y Pablo Maffeo está cada vez más tensa. El futbolista internacional argentino parece tener claro que su etapa en el Mallorca está cerca de terminar y sus últimos capítulos en la entidad no están siendo del todo agradables. Durante el entrenamiento del equipo durante este miércoles, Jagoba Arrasate tuvo que expulsar al jugador del entrenamiento antes de tiempo debido a la actitud que estaba mostrando.

Este incidente tiene lugar en la recta final del periodo de traspasos, y todo parece indicar que Pablo Maffeo abandonará el club en este periodo estival. El Sevilla parte con ventaja para hacerse con los servicios del lateral, después de que los hispalenses se desprendieran de Juanlu, que pone rumbo a Nápoles por unos 18 millones y de que el Nottingham Forest haya presentado una oferta por Carmona.

Episodio parecido en el fútbol francés

Este fin de semana, dos jugadores del Olympique de Marsella tuvieron una fuerte discusión en la que casi terminan enzarzados en una disputa física. Los protagonistas fueron Adrien Rabiot, de 30 años, con el joven Jonathan Rowe, de 22 años. Como consecuencia del altercado, el OM ha puesto en la lista de transferibles a ambos jugadores, ya que De Zerbi no cuenta con ellos. Una contundente decisión teniendo en cuenta que Rabiot era capitán y uno de los jugadores insignia del club.

Sin embargo, tanto la directiva del Marsella como el propio Roberto De Zerbi consideran que la actitud de ambos jugadores sobrepasó los límites. Además, no es la primera vez que el centrocampista está en el centro de una polémica. En 2019 estuvo apartado medio año del PSG al negarse a renovar con el club parisino (acabaría recalando en la Juve).

En 2018, antes del Mundial de Rusia, Rabiot se negó a formar parte de la lista de siete jugadores suplentes de la selección. Decisión que el seleccionador, Didier Deschamps, consideró "un gran error", y derivó en que el mediocentro estuviera dos años fuera de 'Les Bleus', regresando en 2020 y alcanzando el subcampeonato del mundo en Catar en 2022.

