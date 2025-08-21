Icardi pierde los papeles y agrede de un cabezazo a un guardia de seguridad

El futbolista Mauro Icardi ha vuelto a estar en el centro de la controversia por un asunto ajeno al ámbito deportivo. El argentino, conocido por sus numerosos escándalos fuera del campo, ha sido acusado de dar un cabezazo a un guardia de seguridad en un centro comercial en Turquía. El momento fue captado en video por aficionados y difundido en redes sociales. En las imágenes se puede ver al jugador del Galatasaray rodeado por una multitud en el recinto.

Icardi se encontraba disfrutando de un paseo con su familia en las instalaciones, pero la situación se volvió tensa cuando un guardia de seguridad impidió el paso a su novia, China Suárez, y a sus hijos. Ante esto, el futbolista reaccionó de forma violenta y golpeó con la cabeza al guardia que intentaba controlar a la multitud.

Los aficionados del fútbol turco no tardaron en condenar la conducta del jugador, cuya carrera ha estado marcada por constantes escándalos que, desde su relación con Wanda Nara, han opacado su desempeño deportivo. Por otra parte, Icardi y la China Suárez atraviesan un gran momento en Estambul. El viernes 15 de agosto, el futbolista volvió a las canchas tras una ausencia de nueve meses. En noviembre de 2024 sufrió una lesión en la rodilla derecha, rompiéndose el ligamento cruzado y los meniscos, lo que lo obligó a enfrentar una prolongada recuperación. En su regreso, marcó un gol y su equipo, el Galatasaray, venció 3-0 al Karagümrük.

Después del encuentro, Icardi publicó un emotivo mensaje dirigido a su novia como muestra de agradecimiento por su apoyo durante el proceso. “Mi amor, hoy no quiero hablarte solo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos, uno de los capítulos más duros de su vida. Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre, también me dejó frente a mis peores miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos, firme, incondicional, dándome fuerzas, incluso cuando más sufrí de dolor”, escribió en Instagram.

