Un aparatoso rescate de un montañero en Gipuzkoa acaba con un bombero evacuado

Un montañero ha resultado herido tras sufrir una caída en la zona del monte Udalaitz, en el municipio de Arrasate, en Gipuzkoa. Según el Departamento Vasco de Seguridad, sobre las tres y veinte de la tarde del miércoles, un montañero ha contactado con SOS Deiak 112 y ha solicitado ayuda tras una caída en la que creía haberse fracturado el tobillo. Hasta la zona se desplazó un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y rescate de la Ertzaintza de inmediato para evacuar al herido.

Debido a la densa niebla, las labores de rescate han sufrido dificultades a la hora de localizar a la persona, que tras ser encontrada, ha sido trasladada en una camilla por los bomberos de Gipuzkoa hasta un punto en el que un helicóptero de la UVR se ha encargado de evacuarle a las dependencias de la Ertzaintza en Iurreta, para ser llevado en ambulancia hasta el Hospital de Galdakao.

Durante el rescate, un bombero resultó lesionado y tuvo que ser trasladado también al Hospital de Galdakao para recibir atención médica.

Rescate en Perú

Hace algunas semanas, tres montañeros españoles tuvieron que ser rescatados en su descenso del Huascarán, la montaña más alta de Perú, con 6.768 metros de altitud, debido a que uno de ellos perdió temporalmente la vista al no contar con gafas especializadas. El jefe de Alta Montaña de Áncash de la Policía de Rescates, Omar Valladares Leyva, relató que el grupo, formado por montañistas de entre 25 y 30 años, ascendió a Huascarán el domingo por la mañana, pero uno de ellos descendió sin sus gafas especializadas y, al llegar al campamento 2, comenzó a sentir dolores en los ojos, que con el paso de las horas comenzaron a ser "insoportables", debido al intenso reflejo del sol en la nieve.

Alrededor de las 23.00 hora local (4.00 hora GMT) llamaron a la Policía de Rescate porque el montañista no podía ver y el lunes por la mañana un helicóptero llegó a un helipuerto ubicado entre el campamento 1 y 2. El servicio de Socorro Andino Peruano explicó que uno de los escaladores ejerció de guía de su compañero ciego, mientras el tercero se encargó de ir asegurando los anclajes a medida que bajaban la montaña.

Valladares afirmó que, pese a las malas condiciones meteorológicas, el helicóptero trasladó a la ciudad de Huaraz al afectado y fue llevado a la Clínica San Francisco, donde el médico especialista le diagnosticó hemorragia ocular e infección. El montañero tuvo que permanecer en reposo absoluto durante varios días para recuperar la vista.

