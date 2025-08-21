Dos heridos tras ser alcanzados por un rayo en la montaña más alta de Taiwán

Dos excursionistas resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras ser alcanzados por un rayo mientras ascendían al monte Yu Shan, apodada 'La Montaña de Jade', la cima más alta de Taiwán, según informó este jueves la agencia de noticias taiwanesa CNA. El Departamento de Bomberos del condado de Nantou, en el centro de la isla, detalló que la víctima más afectada es una mujer de 45 años, quien sufrió una hemorragia y lesiones en la cabeza. Fue trasladada de madrugada a un hospital tras recibir atención inicial en la montaña.

Su compañero, un hombre de 58 años, también fue alcanzado por la descarga eléctrica, aunque solo presentó múltiples contusiones y su condición no fue considerada grave. Ambos habían partido desde el refugio Paiyun Lodge, punto habitual de inicio para los alpinistas que intentan llegar a la cima del Yu Shan.

El aviso del incidente fue recibido hacia el mediodía del miércoles. Bomberos solicitaron el apoyo de la Policía y de las autoridades del Parque Nacional de Yu Shan. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas impidieron la evacuación aérea. El rescate fue finalmente completado por vía terrestre alrededor de las 18:00 horas (08:00 GMT) del mismo día, cuando ambos montañistas fueron llevados de regreso al refugio.

Una vez allí, personal médico confirmó que el hombre se encontraba estable, mientras que recomendó el traslado urgente de la mujer a un hospital. Su descenso desde la montaña comenzó en la mañana del jueves. Con una altitud de 3.952 metros, el Yu Shan no solo es la montaña más alta de Taiwán, sino también del noreste asiático. Aunque su ascenso no requiere habilidades técnicas avanzadas, la zona registra accidentes con cierta frecuencia. En marzo de este año, dos alpinistas fallecieron tras precipitarse por una de sus laderas.

Complicado rescate en Gipuzkoa

Un montañero ha resultado herido tras sufrir una caída en la zona del monte Udalaitz, en el municipio de Arrasate, en Gipuzkoa. Según el Departamento Vasco de Seguridad, sobre las tres y veinte de la tarde del miércoles, un montañero ha contactado con SOS Deiak 112 y ha solicitado ayuda tras una caída en la que creía haberse fracturado el tobillo. Hasta la zona se desplazó un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y rescate de la Ertzaintza de inmediato para evacuar al herido.

Debido a la densa niebla, las labores de rescate han sufrido dificultades a la hora de localizar a la persona, que tras ser encontrada, ha sido trasladada en una camilla por los bomberos de Gipuzkoa hasta un punto en el que un helicóptero de la UVR se ha encargado de evacuarle a las dependencias de la Ertzaintza en Iurreta, para ser llevado en ambulancia hasta el Hospital de Galdakao.

Durante el rescate, un bombero resultó lesionado y tuvo que ser trasladado también al Hospital de Galdakao para recibir atención médica.

