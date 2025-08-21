El Rayo Vallecano vuelve a Europa 25 años después y jugará su debut a puerta cerrada

El Rayo Vallecano vuelve este jueves a Europa después de 25 años, sin embargo, lo hará a puerta cerrada. El encuentro tendrá lugar en Hungría ante el Neman Grodno bielorruso, un equipo con un valor de 4 millones de euros y que llegó hasta esta fase previa después de sufrir contra el Kí Klalsvík de Islas Feroe en una tanda de penaltis, tras remontar en los últimos diez minutos la desventaja de 2-0 de la ida.

La razón por la que el partido se disputa en Hungría y no en Grodno, la ciudad más poblada del país y que hace frontera con Lituania y Polonia se debe a una sanción de la UEFA por la implicación de Bielorrusia en el conflicto entre Rusia y Ucrania, provocando que el Neman tenga que jugar en otro estadio, el Szent Gellért Fórum, con capacidad para 8.250 aficionados en la ciudad de Szeged.

Iñigo Pérez cuenta con varias bajas por lesión, como las de de Óscar Valentín, Luiz Felipe y la habitual de Mumin. Nobel Mendy, último fichaje, también está lesionado. Esta situación deja a Lejeune y Pelayo como únicos centrales disponibles, salvo que el técnico navarro utilice a Pathé Ciss como zaguero, como ya hizo otras veces.

Participación paralizada en liga

Con la participación de los bielorrusos en la fase previa de la Conference League, teniendo que jugar eliminatorias a doble partido contra el Urartu armenio y el Kosice eslovaco (antes del Kí Klaksvík), han visto su participación en liga paralizada, en la que están muy lejos de los puestos más altos de la tabla. Actualmente se encuentran séptimos, con 28 puntos y tres partidos menos que el líder, el ML Vitebsk con 46 puntos. Sin embargo, el año pasado fueron subcampeones y se proclamaron campeones de Copa por segundo año consecutivo.

