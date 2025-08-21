Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un surfista sobrevive al brutal ataque de un tiburón: "La tabla explotó"

Estos ataques se producen con bastante asiduidad en las costas australianas.

Imagen del surfista con la tabla destrozada

Imagen del surfista con la tabla destrozada

Daniel Caballero
Publicado:

El surfista Brad Ross se encontraba practicando en la playa de Cabarita, en Australia, cuando sufrió una embestida por parte de un tiburón blanco de casi cinco metros de longitud. En el ataque, que ocurrió a pocos metros de la orilla, el escualo mordió la tabla con tal fuerza que la partió en dos.

El incidente tuvo lugar poco antes de las 7:30 de la mañana, mientras Ross se encontraba sentado en su tabla esperando una ola lo suficientemente buena para surfear, cuando, de repente "la tabla simplemente explotó, como si hubiera estallado en el aire", relata uno de los testigos. Los restos de fibra de vidrio de la tabla de Ross quedaron flotando en cuestión de segundos, en una escena que su compañero relata como "surrealista y aterradora".

A pesar de la violencia del ataque del animal, el surfista salió ileso del agua, aunque visiblemente afectado. Nervioso, Ross intentó quitarle importancia al asunto asegurando estar "más molesto por la tabla que por el tiburón", unas declaraciones que, según testigos, ponían en evidencia el estado de shock en el que se encontraba.

Jason Jamesson, el fabricante de la tabla, señaló la potencia de la mordida del tiburón: "Era un modelo robusto, reforzado con fibra de vidrio. El hecho de que la destrozara de un mordisco demuestra la fuerza inconmensurable del animal". El ataque activó de inmediato los protocolos de seguridad del Surf Life Saving NSW y del ayuntamiento de Tweed Shire. Diversos drones fueron desplegados con el objetivo de localizar al animal, que fue visto merodeando la zona de Norries Headland, muy cerca del lugar del incidente.

El ejemplar fue capturado y liberado mediante una línea de tambor SMART, que permite atraer y asegurar tiburones sin necesidad de dañarlos, como parte de un programa que trata de equilibrar la seguridad pública con la conservación y protección de la especie. Apenas seis semanas antes, un adolescente de 16 años resultó gravemente herido por un tiburón en la misma playa.

El país australiano registra alrededor de una veintena de ataques cada año, según el International Shark Attack File, convirtiendo la playa de Cabarita en uno de los puntos más vigilados durante la temporada de migración de ballenas, cuando estos grandes depredadores se acercan a la costa en busca de alimento.

