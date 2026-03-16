El 'mordisco' de Jannik Sinner al ranking tras su triunfo en Indian Wells

Jannik Sinner sigue siendo el número 2 del mundo, pero está 1.000 puntos más cerca de Carlos Alcaraz en la ranking ATP. Esa es la distancia que el de San Cándido ha recortado sobre el murciano, tras su triunfo en Indian Wells, primer masters 1.000 de la temporada. El italiano, ausente en el desierto californiano la temporada pasada por su sanción de tres meses por un positivo en clostebol, sometió a Daniil Medvedev (7-6(6) y 7-6(4)) para reinar por primera vez en el Valle de Coachella y, de paso, recortar un millar de puntos en la pelea por el número 1 de la ATP.

Carlos Alcaraz sigue en lo más algo del ranking, defendió los 400 puntos de las semifinales del año pasado, y se mantiene con 13.550 puntos, una ventaja de 2.150 puntos respecto a Jannik Sinner (11.400 puntos). La siguiente cita del calendario arranca este semana, el Miami Open (del 18 al 29 de mazo), un torneo donde el jugador murciano cayó en su estreno ante Goffin la temporada pasada, por lo que solo puede sumar, al igual que un Sinner que tampoco jugó el Florida el año pasado al estar suspendido. Pase lo que pase en segundo masters 1.000 de la temporada, Alcaraz llegará a la gira de tierra batida al frente del ranking.

Novak Djokovic (5.370) y Alexander Zverev (4.905) siguen como tercero y cuarto del ranking ATP, en un top-10 en el que la gran novedad es el regreso de Daniil Medvedev, le tenista moscovita escala hasta la décima posición (3.610 puntos).

Lorenzo Musetti es quinto, Alex de Miñaur es sexto, Taylor Fritz sigue séptimo, Felix Auger-Aliassime es octavo y Ben Shelton, noveno.

Alejandro Davidovich ocupa el puesto 17, ganando dos posiciones, y Jaume Munar es 35. Roberto Bautista es 89, el cuarto español entre los cine primeros del mundo.

La pelea por el número 1 de la ATP

La gran pregunta es saber hasta cuándo pueden mantener el primer puesto del ranking Carlos Alcaraz. Jannik Sinner no jugó ningún torneo en febrero, marzo y abril el año pasado, por lo que está en condiciones de seguir recortando la distancia con el murciano hasta el masters de Roma. En Miami, tanto el español como el italiano no defienden puntos, por lo que habrá que ver quién llega más lejos.

Pase lo que pase en el Miami Open, Alcaraz llegará a la gira de tierra batida como número 1 del mundo. En Montecarlo (del 5 al 12 de abril), Alcaraz defenderá 1.000 puntos como campeón, mientras que Sinner solo puede sumar. Tras la cita en el Principado, Alcaraz acudirá al Conde de Godó (del 13 al 19 de abril), donde el año pasado fue finalista, cediendo en la final ante Holger Rune.

El murciano se ausentó la temporada pasada del Mutua Madrid Open (22 de abril al 3 de mayo), por lo que solo puede sumar en la capital de España al no defender puntos en el cuarto masters 1.000 de la temporada. Las cuentas son claras: Alcaraz defiende 1.000 puntos en Montecarlo y 330 puntos en el Godó. Sinner podría recuperar el número 1 del mundo si gana en Miami y Montecarlo, y Alcaraz cae a las primeras de cambio en la cita de Florida.

Lo más probable, es que el murciano llegue como número 1 del ranking al Mutua Madrid Open, donde sí se podría producir un cambio al frente del ranking. En Roma (del 6 al 17 de mayo), Alcaraz defenderá 1.000 puntos como campeón y Sinner 650 como finalista.

La batalla final y el cierra de la gira de tierra batida llegará en Roland Garros (del 24 de mayo al 7 de junio), segundo grand slam del año que Alcaraz ganó la temporada pasada tras una épica final frente a Jannik Sinner.