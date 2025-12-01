Joaquín Sabina se retira ante miles de fans en Madrid: "El último concierto de mi vida"

Joaquín Sabina puso anoche punto final a más de cinco décadas de carrera con un emotivo concierto en el Movistar Arena de Madrid, donde miles de seguidores se reunieron para presenciar el que el propio artista definió como "el último concierto de mi vida". La capital se volcó con el cantautor ubetense en una velada marcada por la nostalgia, la complicidad con el público y un repertorio que repasó sus himnos más emblemáticos. Desde '19 días y 500 noches' hasta 'Pongamos que hablo de Madrid', Sabina ofreció un recorrido por la banda sonora de generaciones enteras.

La actuación formó parte del cierre de la gira 'Hola y Adiós', con la que Sabina había adelantado que se retiraría definitivamente de los grandes escenarios. Sabina cantó todo su repertorio con su clásico sombrero y sentado en un taburerte. Ojeando por momentos una pantalla en la que leía sus letras. Porque 50 años de poesía y canciones, es natural no recordar con exactitud todos los versos.

Desde el momento en el que, tras proyectarse el videoclip de 'Un último Vals' en el que el cantante aparece con varios de sus amigos musicales como Leiva o Serrat, Sabina salió al escenario y el ambiente se tornó a una emoción contenida a la que algunos dieron rienda suelta gritando '¡Joaquín no te vayas!' y dejando caer las lágrimas que brotaban de la emoción del momento.

El show comenzó con 'Yo me bajo en Atocha' una de las tantas canciones en las que Sabina canta a su Madrid que, aunque no natal, es como si lo fuera. Un guiño a la ciudad que como dice la canción "...pero siempre hay un sueño que despierta en Madrid". La capital vio al joven ubetense llegar y triunfar en la música en España y en todo el mundo. Las gradas acogían banderas mexicanas, argentinas, uruguayas y algunos habían viajado en exclusiva a Madrid para este adiós al cantante.

Antes de continuar con su repertorio Sabina quiso dirigirse directamente a su público. Agradecerles su implicación con su música y ha afirmado que "sin vosotros las canciones no existen", antes de comenzar a cantar el segundo tema de la noche: Peces de ciudad.

