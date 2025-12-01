Uno de los hijos de Ábalos: "Cerdán le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente"

El primogénito del ex ministro de Transportes, que acaba de entrar en prisión, asegura en las páginas de 'El Mundo' que su padre ha caído porque Sánchez le otorgó tanto poder que dejó desplazada a gente que luego ha maniobrado en su contra: "Los recelos contra él se dispararon. Se empezó a deshumanizar al personaje con lo que yo llamo la operación Navalcarnero, la fiesta de Halloween de 2020 en la que la ex mujer de mi padre, Carolina Perles, dice que tiene todo tipo de pruebas contra él y el presidente lo destituye"

Ni testaferro, ni fortuna oculta ni comisiones

Víctor Ábalos relata varios aspectos de la caída en desgracia de su progenitor y asegura que él no es el testaferro de su padre, que no hay fortuna oculta en ningún sitio y que tampoco ha cobrado comisiones. Fue Santos Cerdán, asegura, el que intentó comprar con ofertas económicas y laborales el silencio de su padre: "Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente". Información que sabe, añade, "porque estaba siempre a su lado y escuchaba sus conversaciones"

"Le llamaba 300 veces al día"

Ábalos 'junior' también cuenta la sorpresa que se llevó el día que su padre 'cayó' del gobierno: "¿Cómo va a destituir a su hombre fuerte, a su amigo?", pensó. "Le llamaba 300 veces al día". "La cama de su casa está caliente de las veces que se ha quedado Pedro Sánchez allí a dormir cuando hacían las campañas"

Víctor Ábalos también dice que su padre no tenía previsto hablar porque pensaba que la Justicia iba a actuar, y asegura que no se iba a fugar porque "todo el mundo lo conocía en el aeropuerto".

Entró en prisión el pasado jueves

El ex ministro de Transportes entró en prisión el pasado jueves junto con Koldo García por la supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. El juez tomó esta decisión después de que se lo reclamaran la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares debido al "alto riesgo de fuga". La defensa del exministro presentó un recurso tras su ingreso penitenciario y la respuesta está fijada para el día 4 de diciembre momento en el que el Tribunal Supremo dará a conocer si reconfirma su decisión.

El ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE ha asegurado este fin de semana a través de un mensaje en la red social 'X' que su adaptación a la cárcel está siendo menos traumática de lo que esperaba y ha advertido de que sigue "fuerte y firme" y no le van a "doblegar ni callar", a la vez que agradecía el trato que está recibiendo por parte de todos los funcionarios y demás internos en la prisión de Soto del Real. También insiste en su inocencia.

Mensaje en 'X' ya desde prisión

El mensaje se está investigando ya que según advierten Fuentes de Instituciones Penitenciarias ningún preso tiene acceso a Internet desde la cárcel. Así que también lo ha podido hacer alguien en su nombre.

Un día antes del ingreso en prisión, Ábalos escribió en esta misma cuenta de X (@abalosmeco), sobre la supuesta reunión entre Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy: "sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa reunión existió".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para Ábalos por el cobro de presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

