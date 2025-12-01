Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere a los 92 años Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y primer italiano en ganar un grand slam

Nicola Pietrangeli, doble campeón de Roland Garros (1959 y 1960) y leyenda del tenis italiano, ha fallecido este lunes a los 92 años.

Nicola Pietrangeli, en una imagen de archivo

Nicola Pietrangeli, en una imagen de archivo

Nicola Pietrangeli, el primer tenista italiano en ganar un grand slam y el primer capitán que llevó a Italia a la conquista de la Copa Davis en 1976, ha fallecido este lunes a los 92 años.

"El tenis italiano llora a su ídolo. Nicola Pietrangeli, el único tenista italiano incluido en el Salón de la Fama del Tenis Mundial, falleció a los 92 años", informa la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

Nacido en Túnez el 11 de septiembre de 1933, Nicola Pietrangeli fue el primer capitán que llevó a Italia a la conquista de la Copa Davis en 1976 y ostenta el récord de más partidos disputados en dicha competición, un total de 164.

Su abuelo Michele había emigrado de un pequeño pueblo cerca de L'Aquila para trabajar como albañil allí. Fue hijo de madre rusa y padre italiano. Después de la segunda guerra mundial, su familia fue expulsada del país y emigró a Palermo, antes de asentarse definitivamente en Roma.

Nicola Pietrangeli, ganador de Roland Garros por partida doble, en 1959 y 1960, ostenta aún el récord de más partidos disputados en Copa Davis, un total de 164. Es el que más ha ganado de esa competición, 120. Hasta 2023, año en el que comenzó el reinado de Italia en la Davis con tres victorias seguidas, la única 'Ensaladera' en su palmarés era la conseguida por Pietrangeli como capitán.

En 1960, Pietrangeli logró alcanzar las semifinales de Wimbledon, ronda en la que cayó ante Rod Laver. Considerado una leyenda del tenis italiano, ganador también en dos ocasiones del torneo de Roma, levantó durante su carrera un total de 48 títulos, entre ellos una medalla en los IV Juegos del Mediterráneo en los que superó en la final de Nápoles 1963 al español Manolo Santana.

"Hoy el tenis italiano pierde a su mayor símbolo y yo pierdo a un amigo. Nicola Pietrangeli no solo fue un campeón: fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis. Con él, aprendimos que nosotros también podíamos competir con el mundo, que soñar en grande ya no era solo algo azaroso", expresó Angelo Binaghi, presidente de la FITP.

Rafa Nadal, ganador de 22 grand slam, también ha lamentado la triste noticia de la muerte de Nicola Pietrangeli, "un gran tenista italiano y mundial".

"Acabo de enterarme de la triste noticia del fallecimiento de un gran tenista italiano y mundial. Mi más sentido pésame a toda su familia, a su hijo Filippo y a toda la comunidad tenística italiana. Querido Nicola", ha asegurado Rafa Nadal.

Roland Garros rinde homenaje a Nicola Pietrangeli

Roland Garros, el grand slam que conquistó en dos ocasiones Nicola Pietrangeli, ha recordado la figura del extenista italiano y ha subrayado que fue "un narrador brillante, un campeón extraordinario y una figura querida que extrañaremos profundamente".

"Tuvimos la suerte de conversar con Nicola Pietrangeli hace unos años, quien compartió sus inicios en el tenis y su inolvidable historia con Roland-Garros. Un narrador brillante, un campeón extraordinario y una figura querida que extrañaremos profundamente", indica Roland Garros este lunes.

