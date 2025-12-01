Pradas acusa a Mazón de inacción al no cogerle el teléfono el día de la Dana y se califica "cabeza de turco"

La exconsellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, investigada en la causa sobre la gestión de la Dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y costó la vida a 229 personas, ha roto su silencio sobre lo ocurrido el día de la tragedia. Pradas señala a Mazón por su inacción total aquel 29 de octubre, se califica 'cabeza de turco', a la vez que asegura que le dijeron que no le molestara. La consellera que estuvo en el CECOPI ha hablado en el programa 'Salvados' de La Sexta.

"No me cogía el teléfono"

Pradas ha señalado que no pudo informar a Carlos Mazón "ni en el momento en el que se estaba debatiendo, ni en el momento en el que se había decidido porque no me cogía el teléfono". Asegura que no pudo contactar con él durante el tiempo que estuvo en El Ventorro y que le pidieron que no le molestara. Reconoce que su mayor error fue "no haberle dicho al señor Mazón que viniera inmediatamente al Cecopi".

Salomé Pradas señala, además, que ella se enteró de que durante ese tiempo Mazón había estado comiendo en El Ventorro a la vez que el resto de los valencianos, el 8 de noviembre a través de una persona de su equipo que le informó.

"Yo sí había estado donde tenía que estar"

La exconsellera también se ha pronunciado en la entrevista sobre su cese. "Le dije que creía que él estaba siendo injusto conmigo, que me estaba culpabilizando, cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar", a la vez que asegura que también fue por interés político. "Quería trasladarle que con ese cese se estaba buscando una cabeza de turco".

Mazón no retrasó el mensaje "en absoluto"

Sobre el mensaje Es-Alert que se envió a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024, Pradas ha expresado que no se retrasó "en absoluto" por el entonces 'president': "Al señor Mazón no lo esperé para nada, ni esperé instrucción alguna de él. Además, es que era absurdo: si no me cogía las llamadas, ¿cómo íbamos a estar esperando allí a una persona que ni siquiera en esos momentos sabía si iba a venir?".

La jueza pide incluir la entrevista a la causa

Ahora, la jueza de la Dana, que instruye la causa para depurar responsabilidades sobre lo ocurrido, ha pedido incorporar a la causa el vídeo de la entrevista por su gran relevancia.

Pradas y Vilaplana rechazan declarar de nuevo

En los últimos días, también se ha conocido que la exconsellera Pradas ha rechazado el ofrecimiento de la jueza de Catarroja para volver a declarar de forma voluntaria, una opción que tampoco contempla la periodista que comió con Carlos Mazón aquel 29 de octubre, Maribel Vilaplana.

El pasado viernes, y a través de un auto, la instructora había preguntado a la defensa de Pradas, investigada en esta causa junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso, si quiere volver a declarar. En el mismo auto, la juez dejaba abierta la posibilidad de que también lo haga de forma voluntaria Vilaplana, al advertir que es "altamente improbable" que no escuchase a Mazón hablar por teléfono, debido a las dimensiones del reservado del restaurante El Ventorro, conocidas esta semana.