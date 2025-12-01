Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mata a su mujer de una puñalada en el cuello y se quita la vida en Torrejón de Ardoz

La mujer estaba registrada en el sistema VioGén y la pareja tenía dos hijas menores de edad.

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Mata a su mujer de una puñalada en el cuello y se quita la vida en Torrejón de Ardoz | SUMMA 112

Luis Alcantud
Publicado:

Una mujer de 45 años ha muerto tras sufrir una herida en el cuello por arma blanca. El SUMMA 112 ha confirmado su muerte. Ha ocurrido en Torrejón de Ardoz, Madrid. Previamente, se ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 44 años tras precipitarse desde la azotea del edificio. Tal y como se ha podido saber, la pareja tenía dos hijas de 13 y 17 años. Asimismo, fuentes del caso han indicado que los vecinos escucharon al hombre amenazar con matar a sus hijas y quitarse la vida. Las menores se han quedado a cargo de un familiar.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 22.00 horas de este domingo, en una vivienda de la calle Reino Unido número 2, en un complejo de urbanizaciones. La Policía recibió un aviso de que el hombre se había precipitado al exterior y los agentes de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar, donde lo encontraron tendido en la vía pública.

Los Bomberos han realizado la apertura del domicilio y la Policía Nacional continúa investigando lo ocurrido. Por el momento, no descartan un nuevo crimen machista y todas las hipótesis están abiertas.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que la pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos, este caso estaba en una situación "inactiva".

De confirmarse este caso, serían 41 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas

El último crimen machista registrado en la Comunidad de Madrid tuvo lugar hace tan solo dos semanas en la localidad de Alpedrete, donde un hombre de 60 años asesinó a su mujer asestándola 50 puñaladas y después se suicidó. Esa mujer no figuraba en el sistema VioGén.

Según los últimos datos del Ministerio de Igualdad, 41 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar esos datos, se contabilizan 1.335 mujeres.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciadegenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016, se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer.

Por otro lado, el Ministerio recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

