María Pérez, primera española galardonada como 'atleta del año' por World Athletics

María Pérez, doble campeona del mundo de marcha en Tokio en 20 y 35 kilómetros, ha sido elegida como la 'mejor atleta del año' por World Athletics', un reconocimiento a su increíble 2025 y un galardón que le convierte en la primera española en lograrlo a lo largo de la historia.

"Tener cuatro medallas en dos Mundiales no es fácil. Es un premio también de mi entrenador (Jacinto Garzón), de todo el atletismo español y la marcha atlética, que se merecía un reconocimiento", señaló al recoger el premio María Pérez, que también compartió el premio con "una amiga y rival" como la italiana Antonella Palmisano.

"Estoy super contenta, este título no va solo para mi equipo de trabajo sino para todas las personas abrieron barreras, rompieron techos e hicieron todo lo posible para que niños como yo tengan sueños. Solo puedo decir que los sueños se cumplen", admitió María Pérez.

María Pérez, tras la estela de Carl Lewis, Bolt y Mo Farah

La atleta española también reivindico un reconocimiento para las disciplinas del atletismo, como la marcha o el maratón, que se disputan fuera del estadio.

María Pérez se convirtió este año en Tokio en la primera mujer en lograr dos dobletes mundiales consecutivos, tras los de Budapest 2023, y además igualó con su gesta al estadounidense Carl Lewis (100 y longitud), al jamaicano Usain Bolt (100 y 200) y al británico Mo Farah (5.000 y 10.000).

En la gala celebrada en Mónaco por 'World Athletics' también fueron distinguidos el pertiguista sueco Armand Duplantis, el mediofondista keniano Emmanuel Wanyonyi y la velocista estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone.

En la categoría a mejor atleta masculino 'fuera del estadio' el vencedor fue el keniano Sabastian Sawe, doble ganador este año de los maratones de Berlín (2h02:16) y Londres (2h02:27). Otros dos ganadores se llevaron Sydney McLaughlin-Levrone y Emmanuel Wanyonyi como 'mejores atletas dentro del estadio'.

La velocista estadounidense tras ser doble campeona del mundo de 400 metros y del relevo 4x400 y de la Liga Diamante, y el mediofondista keniano, campeón olímpico en París 2024, tras proclamarse campeón del mundo de 800 y también ponerse un nuevo 'diamante' en su historial.

Como mejores atletas del mundo en concursos los vencedores fueron el pertiguista sueco Armand Duplantis, triple campeón del mundo y plusmarquista mundial con 6,30 metros; y la australiana Nycola Oyslagers, campeona del mundo y de la Liga Diamante en salto de altura.