Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Atletismo

María Pérez, primera española galardonada como 'atleta del año' por World Athletics

La doble campeona del mundo en marcha ha sido elegida como la 'mejor atleta del año' por World Athletics'. "Es un premio también de mi entrenador, de todo el atletismo español y la marcha atlética, que se merecía un reconocimiento", aseguró María Pérez.

María Pérez, con el premio a 'Atleta del Año' en Mónaco

María Pérez gana el premio a 'mejor atleta del año fuera del estadio' de 'World Athletics' | RFEA

Publicidad

María Pérez, doble campeona del mundo de marcha en Tokio en 20 y 35 kilómetros, ha sido elegida como la 'mejor atleta del año' por World Athletics', un reconocimiento a su increíble 2025 y un galardón que le convierte en la primera española en lograrlo a lo largo de la historia.

"Tener cuatro medallas en dos Mundiales no es fácil. Es un premio también de mi entrenador (Jacinto Garzón), de todo el atletismo español y la marcha atlética, que se merecía un reconocimiento", señaló al recoger el premio María Pérez, que también compartió el premio con "una amiga y rival" como la italiana Antonella Palmisano.

"Estoy super contenta, este título no va solo para mi equipo de trabajo sino para todas las personas abrieron barreras, rompieron techos e hicieron todo lo posible para que niños como yo tengan sueños. Solo puedo decir que los sueños se cumplen", admitió María Pérez.

María Pérez, tras la estela de Carl Lewis, Bolt y Mo Farah

La atleta española también reivindico un reconocimiento para las disciplinas del atletismo, como la marcha o el maratón, que se disputan fuera del estadio.

María Pérez se convirtió este año en Tokio en la primera mujer en lograr dos dobletes mundiales consecutivos, tras los de Budapest 2023, y además igualó con su gesta al estadounidense Carl Lewis (100 y longitud), al jamaicano Usain Bolt (100 y 200) y al británico Mo Farah (5.000 y 10.000).

En la gala celebrada en Mónaco por 'World Athletics' también fueron distinguidos el pertiguista sueco Armand Duplantis, el mediofondista keniano Emmanuel Wanyonyi y la velocista estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone.

En la categoría a mejor atleta masculino 'fuera del estadio' el vencedor fue el keniano Sabastian Sawe, doble ganador este año de los maratones de Berlín (2h02:16) y Londres (2h02:27). Otros dos ganadores se llevaron Sydney McLaughlin-Levrone y Emmanuel Wanyonyi como 'mejores atletas dentro del estadio'.

La velocista estadounidense tras ser doble campeona del mundo de 400 metros y del relevo 4x400 y de la Liga Diamante, y el mediofondista keniano, campeón olímpico en París 2024, tras proclamarse campeón del mundo de 800 y también ponerse un nuevo 'diamante' en su historial.

Como mejores atletas del mundo en concursos los vencedores fueron el pertiguista sueco Armand Duplantis, triple campeón del mundo y plusmarquista mundial con 6,30 metros; y la australiana Nycola Oyslagers, campeona del mundo y de la Liga Diamante en salto de altura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Flick exige a Lamine Yamal "dar un paso adelante" y avisa: "Anímicamente estamos todos mal"

Hansi Flick en la ciudad deportiva Joan Gamper

Publicidad

Deportes

Norris, Piastri y Verstappen, en Lusail

Las cuentas por el título de la Fórmula 1: Norris, Verstappen y Piastri, en 16 puntos antes del GP de Abu Dhabi

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025

Carlos Alcaraz responde a los que le critican por jugar exhibiciones: "Es normal que no lo entiendan, pero para mí..."

Nicola Pietrangeli, en una imagen de archivo

Muere a los 92 años Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y primer italiano en ganar un grand slam

María Pérez, con el premio a 'Atleta del Año' en Mónaco
Atletismo

María Pérez, primera española galardonada como 'atleta del año' por World Athletics

Xabi Alonso, en la banda de Montilivi
Fútbol

Xabi Alonso y el posible penalti a Rodrygo: "Me han dicho que sí era una jugada revisable por el VAR, te sorprende..."

Kylian Mbappe se lamenta tras un ocasión en Montilivi
LaLiga EA Sports

Kylian Mbappe, tras el empate en Montilivi: "Tenemos que cambiar la dinámica y demostrar quiénes somos como equipo"

El delantero del Real Madrid deja un mensaje en sus redes sociales después de que el equipo entregara el liderato en Montilivi.

Bellingham se lamenta durante el Girona-Real Madrid
LaLiga

El Madrid confirma su crisis en Montilivi y entrega el liderato al Barça (1-1)

Los de Xabi pinchan su tercer partido consecutivo en Liga y ceden el liderato al equipo de Flick. El Madrid volvió a decepcionar en una primera parte donde apenas tiró a puerta.

Verstappen tras ganar el GP de Catar

Locura mundial en Catar: McLaren vuelve a liarla, Verstappen gana y Sainz se inventa un nuevo podio, 3º

Carlos Alcaraz durante las ATP Finals 2025

La razón por la que Carlos Alcaraz ha perdido dos millones de dólares a final de año

Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años fallecido

Muere Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años, al recibir un codazo en pleno partido

Publicidad