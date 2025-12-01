Kylian Mbappe, tras el empate en Montilivi: "Tenemos que cambiar la dinámica y demostrar quiénes somos como equipo"

El Real Madrid no pasó del empate (1-1) en su visita al Girona y dejó de ser líder de LaLiga EA Sports tras haber logrado solo tres de los últimos nueve puntos en juego. El Barcelona de Hansi Flick, que el sábado ganó al Alavés (3-1), pasa a comandar la competición antes de los dos partidos adelantados de esta semana: Barcelona - Atlético y Athletic - Real Madrid.

Pocas cosas funcionan en el Real Madrid de Xabi Alonso, una de ellas es un Kylian Mbappé ue suele marcar en todos los partidos. Lo hizo en forma de póker ante Olympiacos en Atenas y anotó anoche en Montilivi desde el punto de penalti. El delantero parisino ejerció otra vez de portavoz y, a través de sus redes sociales, dejó un mensaje.

"Por supuesto que no es el resultado que queríamos esta noche. Pero LaLiga sigue y aún queda mucho por delante. Tenemos que cambiar esta dinámica y demostrar quiénes somos como equipo", escribió Mbappé en su cuenta de Instagram.

Kylian Mbappé y Vinícius en Montilivi | IG: Kylian Mbappé

Xabi Alonso: "Sorprende que no se revisara la caída de Rodrygo"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se mostró sorprendido por el hecho de que el VAR no llamara al colegiado para revisar esa posible pena máxima sobre el delantero brasileño en el tramo final del partido ante el Girona.

"Te sorprende que el VAR no la revise. Era una jugada para revisar. Son jugadas decisivas que pueden marca el partido. Yo no la veo pero me dicen que hay contacto", indicó el tolosarra.

Xabi Alonso avisó, tras perder el liderato con el empate de este domingo en Girona (1-1), que "esto es muy largo" y que "la clasificación se va a apretar mucho y va a haber muchas idas y venidas".

"Sin reproches. Hay que seguir con la unidad que tenemos y la autocrítica justa. Ahora tenemos, en esta fase de tantos partidos fuera, la ocasión de ganar en Bilbao, de volver a hacerlo fuera de casa. La clasificación va a dar muchas vueltas", explicó Xabi Alonso.

El entrenador del Real Madrid aseguró que le gustó "mucho" la "reacción" de su equipo después del descanso porque mostró "ganas de sobreponerse al 1-0" y ha tenido "tres o cuatro ocasiones dentro del área para ganar".

"Hemos podido remontar. El equipo ha crecido en la segunda parte. Hemos tenido tres cuatro claras para ganar. Hay que seguir. Esto es muy largo", aseveró Xabi Alonso.

"Mejoramos en la segunda parte. Nos faltó puntería. Estamos ahí y esto es muy largo. Nos ha faltado ser más dominantes y tenemos que analizar por qué, por qué no llegamos a esa continuidad", concluyó el tolosarra.