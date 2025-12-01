El Gobierno convoca una reunión de urgencia ante la crisis de la peste porcina africana mientras la Generalitat aumenta las restricciones

Ante el avance de la Peste Porcina Africana (PPA) el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado este lunes una reunión en Madrid para abordar este problema sanitario detectado en jabalíes del área de Collserola, en Barcelona, a la que acudirán representantes de la Generalitat y de la industria cárnica.

La reunión tendrá lugar en la sede del ministerio en Madrid cuatro días después de que se confirmasen los primeros casos de peste en dos ejemplares de jabalís, lo que representa el primer brote de PPA en España desde noviembre de 1994. En la reunión, se abordará, entre otros asuntos, el impacto que tiene este brote en las exportaciones de carne de cerdo.

España exporta anualmente 8.800 millones de euros

España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo, y exporta anualmente por valor de unos 8.800 millones de euros, de los que casi el 60 % (5.100 millones) tienen como destino la UE. Unos mil millones de esas exportaciones corresponden a ventas a China.

Las ventas de carne porcina a terceros países representó en 2024 el 19,3% de todas las exportaciones de alimentos y bebidas anuales de Cataluña. El ministerio considera que, en las circunstancias actuales, se puede mantener el comercio sin restricciones, salvo el de la zona acotada, es decir, el porcino que se cría dentro del perímetro de vigilancia de 20 kilómetros de radio establecido por la Generalitat en torno al foco localizado, en el que se han establecido medidas restrictivas.

"China seguirá comprando productos fuera de la provincia de Barcelona"

La aparición de este brote de peste ha provocado hasta el momento el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, si bien, la parte positiva es que China reconoce la regionalización del foco y seguirá comprando productos de fuera de la provincia de Barcelona.

Hasta el momento, México y Taiwan han anunciado que suspenden sus importaciones de carne de cerdo por este brote.

Dispositivo especial en el parque natural de Collserola

Para contener el brote, este fin de semana se ha desplegado un dispositivo multisectorial en el parque natural de Collserola, zona boscosa y natural de unas 8.300 hectáreas repartida por nueve municipios, incluido Barcelona, en la que se calculan que viven unos 900 jabalíes.

En este parque se han prohibido todo tipo de actividades al aire libre y el acceso a senderistas o ciclistas, para lo que se han desplegado más de 250 efectivos, entre agentes de los Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las ADF, Protección Civil y policías locales. A esa cifra se han de añadir los efectivos del Seprona de la Guardia Civil que trabajan desde ayer en la zona.

Actividades prohibidas para no expandir el virus con zapatos o bicicletas

Uno de los objetivos de este personal ha sido impedir el acceso al parque, una norma que ayer no respetaron muchos ciudadanos y que la Generalitat considera vital para no propagar la peste fuera del foco del brote con el transporte del virus, por ejemplo, en la suela del calzado o en las ruedas de vehículos.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Ôscar Ordeig, en declaraciones a los medios, ha advertido de que habrá "tolerancia cero" hacia aquellas personas que pongan en riesgo las actuaciones de control cinegético o que, al saltarse las restricciones, incrementen el riesgo de propagación del virus de la peste porcina, aunque sea de forma "involuntaria o accidental".

Fuentes del Departamento han explicado a EFE que este domingo se ha reforzado el dispositivo de agentes en Collserola para hacer controles cinegéticos de la cabaña de jabalíes, pero que no se ha organizado ninguna batida ni en el plan participan cazadores.

En el resto de Cataluña, además, asociaciones de cazadores han organizado batidas para reducir el número de ejemplares de la cabaña.

