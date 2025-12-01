Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Andalucía

La Policía investiga si una de las menores de Jaén indujo a la otra a acabar con su vida

El pasado sábado, dos menores fueron localizadas muertas en el Parque de la Concordia de Jaén sin signos de violencia externos.

Parque de la Concordia de Jaén

Se investiga si una de las menores de Jaén indujo a la otra para autolesionarse | EFE

Ángela Clemente
Publicado:

Jaén sigue en shock tras conocer este sábado el hallazgo de dos chicas de 15 y 16 años muertas en un parque. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de las dos menores y confirman que la primera inspección ocular no indica signos de violenciaexterna. El Ayuntamiento de Jaén ha convocado un minuto de silencio este lunes, una acción que también se repetirá a las puertas del instituto donde cursaban estudios.

Mientras que amigos y compañeros de las dos jóvenes han asegurado que habrían sufrido acoso escolar recientemente, el instituto ha descartado que la chica que siguió estudiando en el centro, porque una de ellas lo dejó en septiembre, hubiera sufrido ningún tipo de bullying, pero también lo ha descartado una de las madres.

Ahora, la Policía trata de averiguar si fue una de las menores la que indujo a la otra a acabar con su vida para hacerlo juntas. También se investiga tanto los móviles, como los mensajes que ambas dejaron a sus familias antes de autolesionarse.

El caso que ha conmocionado a la capital jiennense se encuentra bajo secreto de sumario. El hallazgo de los dos cuerpos sin vida de las dos adolescentes tuvo lugar en el Parque de la Concordia, situado en pleno centro de la ciudad.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, declaró a EFE que la Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte de las dos menores. Manuel Fernández pide que se mantenga el máximo respeto para las menores fallecidas y a sus familias, "a quienes queremos trasladar nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros".

Conmoción en Jaén

Estas dos muertes han conmocionado a la sociedad jienense y se suman a la ocurrida el pasado 10 de noviembre. En aquel momento, un adolescente de 16 años se quitó la vida con un disparo en su vivienda ubicada en la zona norte de la capital.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono024 y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al 112.

Amigos de las dos chicas encontradas muertas en Jaén dicen que sufrieron bullying

Imagen del Parque de la Concordia en Jaén

