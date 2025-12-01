Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Xabi Alonso y el posible penalti a Rodrygo: "Me han dicho que sí era una jugada revisable por el VAR, te sorprende..."

El entrenador tolosarra reconoce su sorpresa por el hecho de que el VAR no llamara a Ricardo de Burgos Bengoetxea para revisar el posible penalti a Rodrygo.

Xabi Alonso, en la banda de Montilivi

Xabi Alonso, en la banda de MontiliviEfe

Publicidad

El Real Madrid firmó su tercer tropiezo consecutivo en LaLiga, un empate ante el Girona (1-1) en Montilivi que le ha costado el liderato del campeonato, ahora en manos del Barça de Hansi Flick. Xabi Alonso, entrenador del conjunto blanco, compareció en sala de prensa tras el partido de su equipo y mostró su sorpresa por el hecho de que el VAR no llamara a Ricardo de Burgos Bengoetxea para revisar el posible penalti a Rodrygo.

"Te sorprende que el VAR no la revise. Era una jugada para revisar. Son jugadas decisivas que pueden marca el partido. Yo no la veo pero me dicen que hay contacto", indicó el entrenador tolosarra.

Xabi Alonso destacó la reacción de su equipo en la segunda parte aunque lamentó que no fuera suficiente para lograr la victoria y sumar tres puntos que les habrían permitido conservar el liderato.

"Hay que seguir. Esto es muy largo"

"Sin reproches. Hay que seguir con la unidad que tenemos y la autocrítica justa. Ahora tenemos, en esta fase de tantos partidos fuera, la ocasión de ganar en Bilbao, de volver a hacerlo fuera de casa. La clasificación va a dar muchas vueltas", explicó Xabi Alonso.

"Hemos podido remontar. El equipo ha crecido en la segunda parte. Hemos tenido tres cuatro claras para ganar. Hay que seguir. Esto es muy largo", añadió Xabi Alonso.

"Mejoramos en la segunda parte. Nos faltó puntería. Estamos ahí y esto es muy largo. Nos ha faltado ser más dominantes y tenemos que analizar por qué, por qué no llegamos a esa continuidad", concluyó el tolosarra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Flick exige a Lamine Yamal "dar un paso adelante" y avisa: "Anímicamente estamos todos mal"

Hansi Flick en la ciudad deportiva Joan Gamper

Publicidad

Deportes

Norris, Piastri y Verstappen, en Lusail

Las cuentas por el título de la Fórmula 1: Norris, Verstappen y Piastri, en 16 puntos antes del GP de Abu Dhabi

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025

Carlos Alcaraz responde a los que le critican por jugar exhibiciones: "Es normal que no lo entiendan, pero para mí..."

Nicola Pietrangeli, en una imagen de archivo

Muere a los 92 años Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y primer italiano en ganar un grand slam

María Pérez, con el premio a 'Atleta del Año' en Mónaco
Atletismo

María Pérez, primera española galardonada como 'atleta del año' por World Athletics

Xabi Alonso, en la banda de Montilivi
Fútbol

Xabi Alonso y el posible penalti a Rodrygo: "Me han dicho que sí era una jugada revisable por el VAR, te sorprende..."

Kylian Mbappe se lamenta tras un ocasión en Montilivi
LaLiga EA Sports

Kylian Mbappe, tras el empate en Montilivi: "Tenemos que cambiar la dinámica y demostrar quiénes somos como equipo"

El delantero del Real Madrid deja un mensaje en sus redes sociales después de que el equipo entregara el liderato en Montilivi.

Bellingham se lamenta durante el Girona-Real Madrid
LaLiga

El Madrid confirma su crisis en Montilivi y entrega el liderato al Barça (1-1)

Los de Xabi pinchan su tercer partido consecutivo en Liga y ceden el liderato al equipo de Flick. El Madrid volvió a decepcionar en una primera parte donde apenas tiró a puerta.

Verstappen tras ganar el GP de Catar

Locura mundial en Catar: McLaren vuelve a liarla, Verstappen gana y Sainz se inventa un nuevo podio, 3º

Carlos Alcaraz durante las ATP Finals 2025

La razón por la que Carlos Alcaraz ha perdido dos millones de dólares a final de año

Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años fallecido

Muere Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años, al recibir un codazo en pleno partido

Publicidad