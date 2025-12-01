Xabi Alonso y el posible penalti a Rodrygo: "Me han dicho que sí era una jugada revisable por el VAR, te sorprende..."

El Real Madrid firmó su tercer tropiezo consecutivo en LaLiga, un empate ante el Girona (1-1) en Montilivi que le ha costado el liderato del campeonato, ahora en manos del Barça de Hansi Flick. Xabi Alonso, entrenador del conjunto blanco, compareció en sala de prensa tras el partido de su equipo y mostró su sorpresa por el hecho de que el VAR no llamara a Ricardo de Burgos Bengoetxea para revisar el posible penalti a Rodrygo.

"Te sorprende que el VAR no la revise. Era una jugada para revisar. Son jugadas decisivas que pueden marca el partido. Yo no la veo pero me dicen que hay contacto", indicó el entrenador tolosarra.

Xabi Alonso destacó la reacción de su equipo en la segunda parte aunque lamentó que no fuera suficiente para lograr la victoria y sumar tres puntos que les habrían permitido conservar el liderato.

"Hay que seguir. Esto es muy largo"

"Sin reproches. Hay que seguir con la unidad que tenemos y la autocrítica justa. Ahora tenemos, en esta fase de tantos partidos fuera, la ocasión de ganar en Bilbao, de volver a hacerlo fuera de casa. La clasificación va a dar muchas vueltas", explicó Xabi Alonso.

"Hemos podido remontar. El equipo ha crecido en la segunda parte. Hemos tenido tres cuatro claras para ganar. Hay que seguir. Esto es muy largo", añadió Xabi Alonso.

"Mejoramos en la segunda parte. Nos faltó puntería. Estamos ahí y esto es muy largo. Nos ha faltado ser más dominantes y tenemos que analizar por qué, por qué no llegamos a esa continuidad", concluyó el tolosarra.