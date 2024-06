Carlos Alcaraz - Félix Auger-Aliassime: horario y donde ver el partido de Roland Garros, en directo

Carlos Alcaraz buscará este domingo el billete para los cuartos de final de Roland Garros en un partido de alto voltaje ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. El murciano va de menos a más en el grand slam parisino y ante Sebastian Kordaofreció su mejor versión para lograr estar en la segunda semana del major parisino, donde su mejor resultado lo alcanzó el año pasado (semifinales ante Novak Djokovic).

Su rival será Félix Auger-Aliassime quien superó a Ben Shelton en tres sets corridos (6-4, 6-2 y 6-1). El cara a cara favorece al tenista canadiense (2-3), que imperó en los tres primeros partidos ante el murciano: US Open 2021, Copa Davis 2022 y Basilea 2022. Carlos Alcaraz se ha impuesto a Auger-Aliassime en sus dos últimos partidos: Indian Wells 2023 y 2024.

Félix Auger-Aliassime alcanzó la final del Mutua Madrid Open este año y hace dos años fue capaz de llevar a Rafa Nadal hasta el quinto set (3-6 6-3 6-2 3-6 y 6-3) en Roland Garros. "Jugar contra Alcaraz es un gran desafío", avisa Auger-Aliassime.

Por su parte, Carlos Alcaraz recuperó su mejor versión de año sobre tierra batida en su partido de tercera ronda ante Sebastian Korda, al que derrotó en tres sets (6-4, 7-6 y 6-3), dejando grandes sensaciones y recuperando su feeling con la derecha.

"Estoy orgulloso de haber mantenido la concentración hasta el final. Creo que he hecho un buen partido, me he sentido bien, he golpeado bien la bola, me he desplazado bien, ha sido un partido exigente, pero me voy muy satisfecho de cómo he gestionado los momentos difíciles", apuntó Alcaraz tras derrotar al estadounidense.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Félix Auger-Aliassime

El partido de octavos de final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime se jugará el domingo 2 de junio en un horario por confirmar por parte de la organización del grand slam parisino.

El partido entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora, el resultado y las reacciones de los protagonistas.

