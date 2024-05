Carlos Alcaraz - Sebastian Korda: partido de tenis de Roland Garros, en directo

Primera prueba real para Carlos Alcaraz en Roland Garros. Sebastian Korda, número 28 del mundo, será la primera piedra para el murciano en París tras dos partidos relativamente cómodos ante Wolff y de Jong, con el que cedió un set.

El semifinalista del año pasado ofreció algunas dudas en su último encuentro ante el neerlandés y perdió el tercer set por 6-2 tras sufrir una pequeña desconexión. Nada excesivamente preocupante pero hoy, en el turno de noche de la Chatrier, no puede andarse con rodeos ante un jugador destinado a pelear por grandes cosas en los próximos años.

Korda, tres años seguidos sin pasar de 3º ronda en París

Es verdad que Korda no ha terminado de explotar como se esperaba, especialmente en los grandes torneos (su mejor resultado fue cuartos de final en Australia 2023), y la tierra tampoco parece que sea su mejor superficie -lleva 3 años seguidos sin pasar de tercera ronda en Roland Garros- pero la potencia de sus golpes y un ranking que seguirá subiendo si así se lo permite su cuerpo son un peligro para cualquier rival.

No obstante, cosas de la vida, el único título ATP del estadounidense ha sido sobre tierra batida (Parma 2021) y ya sabe lo que es ganar a Carlitos en esta superficie: en 1/16 de final de Montecarlo hace dos años. La gira de tierra, en cambio, no ha sido la mejor para Korda, que apenas ha ganado cinco partidos y ha perdido otros cuatro. Dos victorias han sido, lógicamente, en esta edición de Roland Garros, en primera ronda venció en tres sets a Mayot y en segunda a Kwon, que le robó un set.

Alcaraz llega con ciertas dudas

Dos victorias más ha sumado Alcaraz en tierra durante esta temporada, dos en la gira sudamericana antes de Indian Wells, Miami... y el resto entre los torneos de Madrid y Roland Garros. Los problemas en el antebrazo no le permitieron jugar en Montecarlo, Barcelona ni Roma por lo que no llega con confianza a París, como sí ocurrió el año pasado pese a que terminó cayendo en semifinales ante Djokovic con calambres musculares. Por eso el partido de esta noche ante Sebastian puede darle ese plus de confianza que todavía no ha alcanzado en esta gira.

Cuarto enfrentamiento entre ambos: 2-1 Alcaraz

Por otra parte, ambos jugadores se han visto las caras ya en tres ocasiones con un balance positivo para el español, que ha sumado dos victorias (en Roland Garros 2022 y en Queens 2023) mientras que Korda se llevó el gato al agua en Montecarlo 2022 ¿Qué pasará hoy en la Chatrier?

Recuerda que puedes seguir el partido entre Alcaraz y Korda en directo en la parte inferior de esta noticia con la narración en vivo y la última hora de lo que ocurra en la pista central Philippe Chatrier.

