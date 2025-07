Carlos Alcaraz y su colección de récords: 23 triunfos ATP, 19 victorias sin fallo en Wimbledon y tres semifinales consecutivas

Carlos Alcaraz está ya a dos triunfos de sumar su sexto grand slam y su tercer Wimbledon consecutivo, este martes ofreció una masterclass ante Cameron Norrie (6-2, 6-3 y 6-3) para asegurar su tercera presencia en a penúltima ronda en el All England Club. El genio de El Palmar suma ya ocho presencias en semifinales de un major, igualando con Manolo Santana en la lista de jugadores españoles con más presencias en semifinales de un grand slam, solo por detrás ya de Rafa Nadal (38).

A sus 22 años, el tenista murciano sigue acumulando registros históricos y colocando su nombre junto al de tenistas legendarios e históricos. La última derrota de Carlos Alcaraz fue en la final del Conde de Godó ante Holger Rune, el pasado 20 de abril. Desde ese día ha encadenado 23 triunfos sin fallo, levantando el título en Roma, París, Queen's y alcanzando las semifinales de Wimbledon. Solo seis tenistas han logrado llegar a esa cifra de triunfos consecutivos en lo que va de siglo XXI: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Jannik Sinner y Juan Martín Del Potro.

Una estadísticas en hierba que asustan

Los registros de Carlos Alcaraz sobre la hierba a lo largo de su carrera son también estratosféricos: 34 triunfos y tres derrotas, 19 victorias consecutivas en Wimbledon y cuatro títulos (Wimbledon 2023 y 2024; y Queen's 2023 y 2025).

El tenista de El Palmar es el segundo español capaz de alcanzar las semifinales de Wimbledon en tres ocasiones, Nadal es el otro y logró ocho presencias en la penúltima ronda del All England Club. Solo Borg y Nadal lograron tres semifinales en el All England Club de forma más prematura que Carlitos... ¡Casi nada!

El pupilo de Juan Carlos Ferrero ha despachado ya en esta edición de Wimbledon a Fognini, Tarvet, Struff, Rublev y Norrie. El viernes el espera Taylor Fritz, número 5 del mundo, como último escollo para repetir final en Wimbledon por tercera vez consecutiva.

"Me pondría una nota muy alta. Hay jugadores que te dejan más margen y me he sentido muy cómodo. El adjetivo es 'increíble'. Eso lo define bastante bien. También ha habido algunos errores, algunas cosas que quizás hayamos hecho peor, algunos momentos en el partido que hayamos fallado ciertas cosas que se pueden mejorar. Un partido perfecto es casi imposible, siempre va a haber errores que bajas la concentración, intentamos quitarnos errores tontos, pero ha sido en general muy completo", analizó Alcaraz sobre su nivel ante Cameron Norrie.

"Siento que me estoy moviendo muy bien, el cuerpo me está respetando, pocos problemas, prácticamente ninguno. Eso da mucha confianza para lo que viene, para moverte de una manera natural. Afronto los partidos de una manera personal, enfocado en mí. No es muy distinta a cómo puedo afrontar los partidos en otra superficie. Tratamos de no pensar mucho en el rival", explicó el murciano.

Si Alcaraz logra sumar su tercer Wimbledon se colocaría ya en cifras para convertirse en el mejor tenista de la historia. A sus 22 años, el murciano está a dos victorias de su sexto grand slam, su tercer Wimbledon y elevaría su racha de triunfos consecutivos a 25, sería 21 en el All England Club, donde no pierde un partido desde 2022 ante Sinner. Draper (Queen's 2024) y Medvedev (Wimbledon 2021) son los otros dos tenistas que han sido capaces de derrotar al murciano sobre pasto.

