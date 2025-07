Alcaraz: "El adjetivo que me pongo hoy es 'increíble'"

Carlos Alcaraz aseguró que se pone "una nota muy alta" tras su partido contra el británico Cameron Norrie y que el adjetivo con el que resume su actuación en los cuartos de final es el de "increíble". "Ha sido un gran partido, el mejor partido del torneo. Muy contento de verme mejorar y de seguir tras cada partido. Voy a aprovechar lo máximo estos dos días ahora y luego a por otra semifinal de Wimbledon", explicó el español en rueda de prensa. "Me pondría una nota muy alta. Hay jugadores que te dejan más margen y me he sentido muy cómodo. El adjetivo es 'increíble'. Eso lo define bastante bien. También ha habido algunos errores, algunas cosas que quizás hayamos hecho peor, algunos momentos en el partido que hayamos fallado ciertas cosas que se pueden mejorar. Un partido perfecto es casi imposible, siempre va a haber errores que bajas la concentración, intentamos quitarnos errores tontos, pero ha sido en general muy completo", añadió.

"Siento que me estoy moviendo muy bien, el cuerpo me está respetando, pocos problemas, prácticamente ninguno. Eso da mucha confianza para lo que viene, para moverte de una manera natural. Afronto los partidos de una manera personal, enfocado en mí. No es muy distinta a cómo puedo afrontar los partidos en otra superficie. Tratamos de no pensar mucho en el rival", agregó. Sobre sus rivales en la otra parte del cuadro, Novak Djokovic y Jannik Sinner, Alcaraz apuntó que están "jugando un buen tenis". "He visto que Djokovic estuvo a un nivel espectacular y Sinner con un tenis increíble. Todos sabemos lo que pasó con Grigor Dimitrov, una pena, pero el nivel de ambos es muy alto. Tienen unos cuartos complicados"

Fritz, sobre Alcaraz: "Jugar este partido en Paris sería una pesadilla"

Taylor Fritz, rival de Carlos Alcaraz en semifinales de Wimbledon, aseguró que este partido en París "sería una absoluta pesadilla". El estadounidense se medirá por tercera vez en su carrera a Alcaraz en las que son sus primeras semifinales en Wimbledon. "Si me toca contra él estaré feliz", dijo antes de conocer quien sería su rival. "Feliz porque este partido no se jugará en tierra batida con las pelotas de Roland Garros. Eso sería una absoluta pesadilla", comentó Fritz después de vencer a Karen Khachanov en cuartos de final. "La hierba iguala las cosas, así que confío en cómo está jugando. Confío en la forma en la que he jugado en los dos primeros sets hoy, porque no cualquier rival puede hacer algo ante eso", añadió el estadounidense.

