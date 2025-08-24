Los trabajos en la Mezquita de Córdoba avanzan a "buen ritmo"

El Cabildo Catedral de Córdoba ha informado que las labores de la intervención de emergencia, impulsadas tras el incendio del 8 de agosto en la Mezquita-Catedral, siguen avanzando a buen ritmo.

En los últimos días se ha llevado a cabo la recopilación y análisis de los restos, el desmonte de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas, la instalación de una sobrecubierta para proteger ante posibles inclemencias meteorológicas, la sustitución de las canalizaciones de plomo y la pintura de las bóvedas de las naves tres y cuatro que quedaron ennegrecidas por el hollín, según explicó la institución en un comunicado.

Concluida esta fase, se elaborará el proyecto de restauración para presentarlo a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y a las demás entidades implicadas, y constará de dos secciones diferenciadas.

Primero se llevará a cabo la restauración de las cubiertas; en una segunda fase, se abordará el interior de las capillas. Por último, el Cabildo ha subrayado que asumirá la totalidad de los gastos derivados de la restauración.

