Alcaraz descodifica a Struff y se enfrentará a Rublev en octavos de Wimbledon

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Wimbledon. No lo hizo sin sufrimiento. El murciano se impuso por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 a Jan-Lennard Struff, uno de esos jugadores capaces de generar tantas dudas como sustos. Un veterano imprevisible que a sus 35 años intentó amargarle la tarde en la hierba londinense.

El germano puede pasar del desastre a la excelencia en cuestión de minutos... y así fue. En 27 minutos Alcaraz despachó el primer set, provocando en la grada la sensación de que aquello sería un paseo. Pero como tantas veces antes, Struff afinó su saque, ajustó sus golpes y firmó once tiros ganadores en un segundo set que le igualó con un Alcaraz menos incisivo.

No era terreno desconocido para el murciano. En los cuatro partidos previos ante el alemán siempre perdió al menos un set; en Wimbledon 2021, incluso necesitó cinco. Struff, 125 del mundo, volvió a convertirse en ese jugador incómodo que, sin gestos ni nervios, no necesita una hoja de ruta: si entra, entra; si no, no hay drama. Y eso siempre puede ser peligroso.

Alcaraz aprende a sufrir

El cuarto set fue la montaña rusa definitiva:. Struff tuvo una bola de break con 3-2, luego un 0-30 con 4-3 y hasta seis ventajas con 4-4. Alcaraz siempre sobrevivió. En la primera que tuvo él para romper, fue letal; cara para el español, que sigue vivo en la lucha por su tercer entorchado en el All England Club, y cruz para el alemán.

Alcaraz cerró el partido en la primera que tuvo y se quitó de encima un rival siempre incómodo. En octavos le espera Andrey Rublev, al que ya ha vencido este año en dos ocasiones -en Turín 2023 y 2024- aunque también sabe lo que es perder ante el ruso, como ocurrió en los cuartos de Madrid el año pasado. El duelo será el domingo.

Duelo "estresante" ante Struff

Afirmó tras el partido Carlitos que el duelo fue "estresante": "Sabía que iba a ser muy difícil, que iba a tener que estar concentrado en todos los puntos. Su juego es muy buen ne hierba, buen saque, va mucho a la red. Estoy encantado con todo lo que he hecho hoy. He intentado aprovechar las pocas oportunidades que ha dejado y estoy feliz de ganar en cuatro sets", dijo Alcaraz a pie de pista.

"Ha sido un partido estresante. He sufrido en cada juego. Cada vez que ha podido me ha forzado. No sé cómo he podido ganar el último set por 6-4, aún no me creo que él haya fallado esa volea", abundó el murciano.

