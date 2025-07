Alcaraz doblega a Tarvet en tres sets y ya está en tercera ronda de Wimbledon

Carlos Alcaraz cumplió los pronósticos y venció al universitario Oliver Tarvet (6-1, 6-4 y 6-4) para ingresar en la tercera ronda de Wimbledon. Tras el susto ante Fabio Fognini en su debut, esta vez activó el modo campeón para enlazar 20 victorias consecutivas en la hierba londinense, algo que solo han logrado ocho tenista este siglo.

Esta vez Charlie cumplió ante Tarvet para sofocar su rebelión en 2 horas y 16 minutos. Suma ya el español más de 45 horas sin caer en Wimbledon y además acumula 14 triunfos seguidos en hierba desde que perdiera con Jack Draper en Queen's el año pasado. Por si fuera poco, la escabechina en primera ronda le ha 'limpiado' su parte del cuadro.

No estuvo cómodo con su saque

El vigente campeón no se encontró cómodo con su servicio, pero volvió a demostrar por qué es el gran favorito a revalidar título en la hierba del All England Club. Le faltó brillantez, pero le sobraron galones para manejar los tramos más enrevesados del encuentro.

Tarvet, empujado por el público de la pista central, salió sin complejos. En el primer juego ya tuvo tres bolas de 'break' sobre el saque del murciano, pero no logró aprovecharlas. Alcaraz sí fue efectivo y en un abrir y cerrar de ojos se puso 3-0 arriba. Aun así, el británico dejó varios golpes de mérito y volvió a amenazar al número 2 del mundo con otro 15-40... de nuevo sin premio. El español salvó hasta ocho bolas de rotura en el primer parcial antes de cerrarlo a su favor.

Conato de rebelión en el segundo set

El arranque del segundo set trajo la sorpresa. A la novena oportunidad, Tarvet logró por fin romper el saque de Alcaraz y colocarse 0-2, lo que le valió una gran ovación del público. Pero la reacción del campeón no tardó en llegar; Carlitos recuperó de inmediato el quiebre y, con autoridad en los intercambios y solidez en la red, volvió a controlar el set. Con 4-4 metió una marcha más y logró un 'break' decisivo para poner el 2-0 en el marcador.

En el tercero, el español trató de evitar sobresaltos. Tarvet resistió hasta el quinto juego, cuando Alcaraz rompió su servicio. El británico no bajó los brazos y recuperó la rotura con un despiste del murciano, pero el segundo cabeza de serie volvió a pisar el acelerador: rompió en blanco y cerró el duelo con firmeza.

Tarvet, de 21 años y procedente de la fase previa, aceptó con dignidad su papel ante el actual campeón. Se llevó el reconocimiento del público y del propio Alcaraz, que se mostró agradecido con la ovación final.

"Ha sido un gran partido suyo, me encanta su tenis"

El murciano sigue en modo campeón y avanza, paso a paso, hacia la defensa de su corona en Wimbledon. Tras el duelo, aseguró que está contento con su tenis y se declaró fan del tenis de su rival, número 733 del ránking.

"Ha sido un gran partido suyo, me encanta su tenis. He tenido que jugar a un gran nivel, estoy muy contento con mi tenis hoy", dijo Carlitos a pie de pista.

"Jugar contra un británico no es fácil, pero el público ha sido muy respetuoso con todos. Me encanta jugar con este ambiente en esta pista y lo he disfrutado mucho".

El de El Palmar se medirá ahora al alemán Jan-Lennard Struff o al Félix Auger-Aliassime en busca de los octavos de final del Abierto británico.

