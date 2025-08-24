Una experimentada paracaidista se suicida durante un salto a 4.600 metros de altura

La comunicad de paracaidismo británica está de luto tras conocerse la muerte de Jade Damarell, una paracaidista experimentada de 32 años con más de 500 saltos que se suicidó durante un salto a más de 4.500 metros de altura el pasado 27 de abril en Shotton Colliery, en Durham.

La mujer saltó sin desplegar su paracaídas y, según señala la investigación forense, encabezada por la doctora Leslie Hamilton, desactivó manualmente el paracaídas de emergencia, acción que descarta un fallo técnico, por lo que todo apunta a un suicidio premeditado. Pocas horas antes del salto, la joven había terminado su relación sentimental con el también paracaidista Ben Goodfellow y había dejado diversos mensajes, además de datos personales, guardados en una carpeta de su teléfono móvil, según informó el inspector Andrew Stephenson.

Los responsables del centro que organizó el salto, Sky-High Diving, destacaron que no detectaron "ningún comportamiento extraño antes del salto", y afirmaron sentirse "impactados". Por su parte, la madre de Damarell, quiso rendir homenaje a la joven realizando un salto tándem en su memoria, mientras que la familia ha impulsado una campaña solidaria en favor de la organización benéfica Make-A-Wish.

Este caso ha provocado que en Gran Bretaña se abra el debate sobre la salud mental en entornos de alto rendimiento, así como la necesidad de ofrecer apoyo emocional y psicológico a deportistas que practican diferentes disciplinas de deporte extremo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com