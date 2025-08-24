Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Baloncesto
Mundial
Ciclismo
Premier Padel 2024
Tenis
Deportes
Motor
Fútbol

Deporte extremo

Una experimentada paracaidista se suicida durante un salto a 4.600 metros de altura

La mujer desactivó manualmente el paracaídas de emergencia y dejó mensajes de despedida en su teléfono.

Paracaidista

ParacaidistaGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

La comunicad de paracaidismo británica está de luto tras conocerse la muerte de Jade Damarell, una paracaidista experimentada de 32 años con más de 500 saltos que se suicidó durante un salto a más de 4.500 metros de altura el pasado 27 de abril en Shotton Colliery, en Durham.

La mujer saltó sin desplegar su paracaídas y, según señala la investigación forense, encabezada por la doctora Leslie Hamilton, desactivó manualmente el paracaídas de emergencia, acción que descarta un fallo técnico, por lo que todo apunta a un suicidio premeditado. Pocas horas antes del salto, la joven había terminado su relación sentimental con el también paracaidista Ben Goodfellow y había dejado diversos mensajes, además de datos personales, guardados en una carpeta de su teléfono móvil, según informó el inspector Andrew Stephenson.

Los responsables del centro que organizó el salto, Sky-High Diving, destacaron que no detectaron "ningún comportamiento extraño antes del salto", y afirmaron sentirse "impactados". Por su parte, la madre de Damarell, quiso rendir homenaje a la joven realizando un salto tándem en su memoria, mientras que la familia ha impulsado una campaña solidaria en favor de la organización benéfica Make-A-Wish.

Este caso ha provocado que en Gran Bretaña se abra el debate sobre la salud mental en entornos de alto rendimiento, así como la necesidad de ofrecer apoyo emocional y psicológico a deportistas que practican diferentes disciplinas de deporte extremo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Guillermo del Pino pone rumbo a Estados Unidos: "La NBA es el sueño de todos los niños"

Guillermo del Pino

Publicidad

Deportes

Paracaidista

Una experimentada paracaidista se suicida durante un salto a 4.600 metros de altura

Carlos Alcaraz

Alcaraz, sobre el US Open: "Me siento mucho más preparado que el año pasado"

El Barça ante el Levante

El Barça tira de épica y remonta al Levante en el descuento

Imagen del Atlético-Elche
Fútbol

El Atlético vuelve a pinchar y no pasa del empate en casa ante el Elche

Jasper Philipsen
Vuelta a España

Jasper Philipsen gana la primera etapa de la Vuelta a España

Ciclistas de la vuelta parados
Ciclismo

Muere un ciclista en la Vuelta Internacional Jr. a la Ribera del Duero

La organización ha decidido suspender definitivamente esta edición.

Marc Márquez
MotoGP

Márquez arrasa en la Sprint y logra la pole en un día fatal para sus rivales

El español da otro mordisco en la carrera por el título.

Xabi Alonso

Xabi Alonso no descarta nuevos fichajes: "Hay que estar siempre preparados"

Copa del Mundo

El estricto control de fronteras que tendrá EE.UU. de cara al Mundial 2026: "Los ciudadanos de algunos países lo tendrán más difícil"

Sachia Vickery

Sachia Vickery, la tenista del US Open con Onlyfans: "Es el dinero más fácil que he ganado nunca"

Publicidad