Un conductor atropella a dos personas durante una protesta en Cangas y se da a la fuga

Los hechos tuvieron lugar en Cangas, Pontevedra, cuando un conductor dejó pasar a los peatones pero después, emprendió la marcha y les atropelló.

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla. Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un conductor ha atropellado a dos personas en Cangas, Pontevedra, mientras cruzaban un paso de cebra junto con otras personas como parte de un acto de protesta para pedir mejoras sanitarias.

Este suceso se ha producido en la carretera EP-1005, en la localidad de O Hío. En dicho municipio, un grupo de personas se encontraba participando en una protesta cuya finalidad era mejorar el centro de salud.

En un momento concreto, estas personas decidieron cruzar el paso de peatones y un coche paró y dejó que pasaran. No obstante, cuando todavía el grupo no había llegado a la otra acera, el vehículo emprendió la marcha y atropelló a dos personas. Cuando arrolló a estas dos personas, el conductor se dio a la fuga.

Los atropellados, que son una mujer de 71 años y un hombre de 60, tienen heridas de "diversa consideración", tal y como han detallado los agentes de la Guardia Civil. Por el momento, la Guardia Civil continúa buscando al conductor.

De la misma manera, la alcaldesa de Cangas ha asegurado que este atropello ha sido "intencionado". Sin embargo, desde el Instituto Armado no pueden asegurar si el conductor fue consciente del atropello o se dio a la fuga a propósito.

Por otra parte, el 112 de Galicia afirmó que había recibido una llamada de un vecino que se quejaba de que varias personas estaban cruzando el paso de peatones repetidamente, lo que impedía el paso a la circulación.

Varias plataformas condenan este "acto temerario"

La plataforma A Voz da Sanidade de Cangas, que apoya la acción organizada por los colectivos vecinales, ha calificado como "totalmente inadmisible" el "acto temerario" ocurrido en O Hío. Además, dicha organización ha considerado que ese suceso "pudo haber terminado en una auténtica tragedia".

Asimismo, desde A Voz da Sanidade de Cangas condenan "este tipo de comportamientos violentos contra los vecinos". También argumentan que este grupo de personas, que se reunió de "forma pacífica y legítima", solo "reclamaba algo tan básico y justo como una sanidad pública digna".

Atropellos en pasos de cebra

Sin embargo, este no es el único caso. Hace tan solo una semana, un conductor atropelló a una mujer en Ferrol mientras ella cruzaba un paso de peatones.

La víctima, vecina del municipio gallego de Serantes, tenía 70 años en el momento del atropello y tuvo que ser trasladada a instalaciones sanitarias para ser atendida. Como consecuencia del atropello, la mujer presentaba un impacto en la cabeza y arañazos en las piernas.

Tal y como aseguraron varios testigos, la mujer fue alcanzada por un vehículo que salía de hacer la compra en un supermercado cercano. Además, afirman que el conductor, de una edad similar a la de la víctima, iba a una velocidad reducida, pero no vio el paso de cebra porque una furgoneta, que estaba estacionada en esa zona, le restó visibilidad.

