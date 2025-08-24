Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La vuelta al cole más cara de la historia: las familias se enfrentan a un gasto de 500 euros por niño

La OCU alerta del elevado coste del nuevo curso escolar y ofrece siete consejos para reducir un gasto que pone en jaque la economía de muchos hogares.

Imagen de archivo de la vuelta al cole.

Irene Delgado
Publicado:

A falta de pocas semanas para el inicio del nuevo curso escolar, muchas familias ya están haciendo cálculos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este año los españoles hacemos frente a "la vuelta al cole más cara de la historia", con un desembolso medio de "unos 500 euros por niño". Una cifra que pone en aprietos a buena parte de los hogares españoles.

Padres como Juan, que tiene cuatro hijos, confiesan su preocupación. "Me preocupa, conforme van creciendo es mucho más caro", ha confesado en declaraciones dadas a Antena 3 Noticias.

Juan no es el único. Vanesa y Fernando comparten esa inquietud, formando parte del 89 % de familias que, según la OCU, están alarmadas por la subida del material escolar. "Es un desembolso importante", afirma Fernando. Vanesa, por su parte, explica que ya ha empezado a ahorrar: "Una hucha durante todo el año".

"501 euros por alumno"

El gasto medio suma "un total de 501 euros por alumno". Los libros, con un coste medio de "365 euros", son este año el mayor desembolso, seguido por mochilas, cuadernos, uniformes y tecnología.

Ante esta situación, muchas familias buscan soluciones creativas. "Hacemos una cooperativa para el material", cuenta Paz. Irene también se organiza: "Ahorrando mucho". Porque, como resume Juan, "la cuesta de enero empieza en junio, julio".

Siete consejos clave

Para hacer frente a este reto económico, la OCU propone siete consejos clave para reducir el gasto en la vuelta al cole, medidas que, bien aplicadas, pueden suponer un ahorro de más del 20 %:

  • Hacer una listade lo que ya se tiene en casa. Reutilizar mochilas, estuches o material en buen estado no solo ahorra dinero, sino que también ayuda al medio ambiente.
  • Adelantar las compras a agosto. Es un mes en el que hay más ofertas y mejor disponibilidad. Además, comprar con tiempo evita gastos impulsivos.
  • Salir de compras sin los hijos. Así se evita caer en caprichos costosos por productos de marca o con personajes infantiles, que suelen encarecer el precio.
  • Intercambio y artículos de segunda mano. Asociaciones de padres y plataformas online fomentan el trueque o la venta de libros, ropa y material escolar usados.
  • Programas de libros gratuitos. Algunas comunidades autónomas ofrecen sistemas de préstamo de libros, aunque, según la OCU, "en general se tienen que solicitar con varios meses de antelación".
  • Usar la biblioteca. Para las lecturas obligatorias, la biblioteca es siempre la opción más económica. También se pueden pedir libros al AMPA o a antiguos alumnos.
  • Comparar precios antes de comprar tecnología. En el caso de tablets u ordenadores, comparar modelos en distintas tiendas puede suponer ahorros de hasta "150 euros".

La realidad es que el presupuesto se dispara, especialmente para familias numerosas. "Unos 700 euros", calcula Fernando. "Unos 500 euros", apunta Juan. En cualquier caso, "la lista es muy larga y los números no dan", resume Paz, una frase que refleja el sentir de miles de hogares españoles.

