El camino de Carlos Alcaraz en el US Open: debut ante Opelka y por el lado de Djokovic y Shelton

Tras conquistar el Masters 1.000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz afrontará desde el lunes 25 de agosto el reto de conquistar el US Open y volver a ser el número 1 del mundo. El murciano, que acumula seis títulos esta temporada (Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati), buscará desde el próximo lunes su segunda corona en el major estadounidense, donde ya ganó en 2022. El sorteo celebrado este jueves ha deparado un duro rival a Alcaraz en su debut: el estadounidense Reilly Opelka, número 66 del mundo. No hay duelo precedentes entre ambos tenistas, pero los 2,11 metros de altura del tenista de St. Joseph se presentan como una seria amenaza en el primer partido del jugador murciano en Nueva York.

Carlos Alcaraz comparte cuadro con Novak Djokovic y Ben Shelton, evitando a jugadores como Alexander Zverev o Jack Draper, ambos por el lado del cuadro de Jannik Sinner. El murciano se podría cruzar con Djokovic en unas hipotéticas semifinales y, de superar los tres primeros partidos, podría verse las caras con Daniil Medvedev, campeón de este torneo en 2021, en cuarta ronda.

En un posible duelo de cuartos de final, Alcaraz podría toparse con Ben Shelton, un rival durísimo y que ya le exigió su mejor versión en el último Roland Garros. El camino de Carlos Alcaraz en el US Open queda de la siguiente forma:

Primera ronda: Reilly Opelka

Segunda ronda: M. Bellucci / Juncheng Shang.

Tercera ronda: L. Darderi / Hijikata.

Octavos de final: Daniil Medvedev / Davidovich

Cuartos de final: Ben Shelton / Casper Ruud.

Semifinales: Novak Djokovic / Holger Rune / Fritz / Tiafoe.

Final: Jannik Sinner / Alexandez Zverev / Jack Draper.

Los rivales de Sinner y Djokovic en el US Open

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón, debutará contra el checo Vit Kopriva (n.87) y comparte lado del cuadro con el alemán Alexander Zverev. El de San Cándido podría medirse en segunda ronda a Popyrin o Ruusuvuori. Mieentras, que en un posibl duelo de tercera ronda se podría ver las caras con Shapovalov o Bu. Tommy Paul o Bublik se presentan como los posibles rivales del italiano en un hipotético duelo de octavos de final.

Ya en cuartos de final, Sinner podría verse las caras con el británico Jack Draper o con su compatriota Lorenzo Musetti. En una hipotéticas semifinales, el número 1 del mundo se podría cruzar con Alexander Zverev, Rublev o Alex de Miñaur.

Novak Djokovic, cuádruple campeón del US Open (2011, 2015, 2018 y 2023), debutará contra el talentoso estadounidense Learner Tien, de 19 años. Frances Tiafoe y el danés Holger Rune podrían cruzarse con el serbio en la cuarta ronda, con Taylor Fritz, cuarto cabeza de serie, en un hipotético cuarto de final. En semifinales, Nole se podría ver con Alcaraz o Shelton.

