Jannik Sinner frustra el sueño americano de Fritz en el US Open y conquista su segundo Grand Slam

El número 1 del mundo ha pasado la escoba en el US Open... Jannik Sinner, de 23 años, se ha proclamado campeón en Flushing Meadows -segundo major de su carrera- tras pasar por encima de un Taylor Fritz que no pudo soñar con el título en su país (6-3, 6-4 y 7-5). Algo que no ocurre desde 2003, cuando Andy Roddick fue el último estadounidense en escribir su nombre en el trofeo.

El transalpino, que inició el major poco después de que se conociera su positivo en clostebol durante el pasado Indian Wells, no tuvo ningún problema para deshacerse de Fritz (12º) en una final en la que el estadounidense entregó su saque en el primer juego del partido.

Tras recuperarlo volvió a entregarlo hasta tres veces durante el primer set; en el segundo a Sinner le valió con romper en el décimo juego (6-4 en 35 minutos) y solo una reacción de Taylor en el tercero dio vidilla a la final. El californiano sacó con 5-4 para llevarse el parcial pero le pudo la presión y el rival, que a partir de ahí no volvió a titubear.

Jannik y Alcaraz, dos majors cada uno en 2024

Frío, sereno y casi calculador con Taylor y el ambiente de la Arthur Ashe, Jannik esbozaba una sonrisa pícara a su equipo. Acababa de ganar su segundo Grand Slam de la temporada en un año que podría haber firmado cualquier integrante del Big Three, es más, ni Andy Murray cuajó una campaña así. Tampoco Carlos Alcaraz, que no se ha quedado lejos este año tras ganar en Roland Garros y revalidar su corona en Wimbledon ante Djokovic.

Sinner y un año para el recuerdo

Sinner, a la espera de un par de Masters 1.000 por jugar y las ATP Finals, dónde tiene una cuenta pendiente, terminará como número 1 pase lo que pase. De momento se ha adjudicado el Open de Australia, Miami, Rotterdam, Halle, Cincinnati y US Open (dos Slams, dos M.1000 y dos ATP 500). Y sin la temporada finalizada. Dominio absoluto, eso sí, con un asterisco tras su positivo en clostebol y sus extrañas ausencias en Madrid (supuestamente por lesión), Roma y finalmente en los Juegos Olímpicos.

