La 'bomba' de Juan Carlos Ferrero sobre entrenar a Sinner: "No voy a decir que no..."

Juan Carlos Ferrero se pronunció en El Larguero de la cadena Ser sobre su separación profesional de Carlos Alcaraz, una ruptura que reconoció como dolorosa pero que da por cerrada tras una conversación posterior con el tenista murciano.

"[Sinner] Es un gran jugador, uno de los dos mejores del mundo. No voy a decir que no""

Tras abandonar el equipo de Alcaraz el pasado 17 de diciembre, Ferrero desveló que recibió hasta cuatro propuestas para volver a entrenar, aunque decidió rechazarlas: "Después de estar con Carlos cuesta volver a ilusionarse con otro jugador para conseguir cosas", explicó.

A pesar de ello, dejó claro que el tenis sigue siendo una parte esencial de su vida: "Es mi vida, no lo voy a dejar de lado. No sé cuándo volveré, pero lo más probable es que vuelva".

Cuestionado por la posibilidad de entrenar a Jannik Sinner, el extenista valenciano no se cerró ninguna opción: "Ahora mismo no lo sé. Es un gran jugador, uno de los dos mejores del mundo. No voy a decir que no: si me dan la oportunidad tendría que pensármelo", reconoció.

Aún no ve los partidos de Alcaraz

Sobre Alcaraz, Ferrero admitió que no ha visto ningún partido suyo desde la ruptura, aunque sí sigue su evolución; "Sé que está jugando muy bien, que está siendo muy maduro. Espero que le vaya muy bien a él y a todo su equipo", afirmó.

También explicó cómo fue el proceso de separación y la conversación posterior entre ambos. "Nos despedimos de una buena forma, esperamos a que pasara el terremoto y luego hablamos. Eso me ha servido muchísimo para estar mejor".

"Volvería a hacer exactamente lo mismo, no me arrepiento de nada"

Ferrero fue tajante al asegurar que no se arrepiente de su decisión: "Volvería a hacer exactamente lo mismo, no me arrepiento de nada", afirmó, y quiso desmentir que el dinero fuese el motivo de la ruptura. "De todo lo que se habló, lo que más me dolió fue el tema del dinero, porque para nada la decisión fue tomada por eso".

Según explicó, el final llegó por un desacuerdo contractual: "No nos pusimos de acuerdo con el contrato y todo se rompe por ahí, nada más".

El exentrenador también negó haber sido excesivamente duro o controlador con el murciano: "No creo que haya sido demasiado duro; siempre le he dicho las cosas de forma clara, tal y como las pienso. Eran consejos y advertencias. A su alrededor hay muchas personas que opinan y él no toma las decisiones solo", explicó.

Confirmó además que no ha vuelto a hablar con el padre de Carlos, aunque sí mantiene contacto con el equipo interno, pero no con el resto del entorno del jugador.

¿Reencuentro con Alcaraz?

Ferrero dejó abierta la posibilidad de un reencuentro profesional en el futuro: "Nunca se sabe. Hay un cariño mutuo, hemos vivido algo muy bonito y hemos conseguido cosas muy importantes. La amistad sigue ahí. Si Carlos gana el Open me voy a alegrar mucho, le deseo lo mejor a él y a todo su equipo".

Mientras tanto, ha decidido iniciar una nueva etapa profesional fuera del tenis: "Trabajaré junto a Ángel Ayora, un joven golfista con un gran potencial", anunció. Un proyecto que le ilusiona especialmente y en el que está "superenfocado" de cara a 2026, combinando su experiencia deportiva con otra de sus grandes pasiones, el golf.

