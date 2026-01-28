Rafa Jódar: "¿Ganar un grand slam? Ojalá ocurra algún día, pero son palabras mayores todavía"

Rafa Jódar ha irrumpido en el circuito ATP como una de las grandes promesas y uno de los tenistas jóvenes con mayor proyección. El madrileño debutó hace unos días en el Open de Australia y lo hizo firmando una histórica victoria ante el japonés Rei Sakamoto (7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3). Tras ese primer tirunfo, el tenista español cedió ante Jakub Mensik (6-2, 6-4 y 6-4), pero su paso por el grand slam oceánico ha supuesto un salto en su progresión. Javier Alba, periodista de Antena 3 Deportes, ha charlado con el tenista madrileño tras su regreso del periplo por tierras australianas.

De momento, Rafa Jódar ha aparcado los estudios para dedicarse de pleno a su carrera como tenista profesional, pero él mismo explica que esa faceta siempre es una prioridad en su vida.

"A los estudios les doy una importancia muy grande, mis padres son los dos profesores y siempre es una prioridad", reconoce Rafa Jódar a Antena 3 Deportes.

Con 17 años fue campeón del US Open Júnior 2024. Ahora, en el Open de Australia 2026, fue capaz de superar la primera ronda al vencer al japonés Rei Sakamoto (7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3). El tenista madrileño cayó ante el checo Jakub Mensik (6-2, 6-4 y 6-4) en la segunda ronda del primer grand slam de la temporada, pero Jódar es muy consciente que está en un proceso de crecimiento, dando pasos poco a poco e incluso soñando en grande, de vez en cuando.

"Ojalá algún día ocurra (ganar un título de grand slam), pero son palabras mayores todavía", explica Jódar a Antena 3 Deportes.

El tenista madrileño se define como "un jugador agresivo, con buen saque gracias a la altura. Y también una mentalidad ganadora".

"Alcaraz es una persona muy cercana y tenemos muy buena relación"

En 2024, entrenó junto a Carlos Alcaraz en Valencia para preparar la Copa Davis, una experiencia que aún tiene muy presente.

"Es (Alcaraz) una persona muy cercana. Comemos algún día juntos y tenemos muy buena relación", reconoce Rafa Jódar a Antena 3 Deportes.

El tenista madrileño admite que su ídolo cuando era un niño fue Rafa Nadal, campeón de 22 grand slam.

"Mi referente desde que era niño ha sido Rafa Nadal", reconoce un Jódar que también tiene a Carlos Alcaraz como guía y ejemplo a seguir. Pero el tenista madrileño es muy consciente de que debe andar su camino y que las comparaciones pueden suponer "una presión extra que tampoco te ayuda".

"Yo creo que cada uno tiene su camino y compararse con otros jugadores es ponerse una presión extra que tampoco te ayuda", concluye Rafa Jódar.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.