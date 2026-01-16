Carlos Alcaraz habla por primera vez tras su ruptura con Ferrero: "Es un capítulo de mi vida que tenía que terminar"

Un mes después de la sorprendente ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero el tenista murciano y número 1 del mundo ha tomado al palabra antes de su estreno en el Open de Australia. El jugador de El Palmar ha ofrecido su versión sobre lo ocurrido y ha apuntado que "era un capítulo de mi vida que tenía que terminar", pero que él y Ferrero siguen siendo amigos y mantienen una buena relación.

"Bueno, es algo que simplemente decidimos. Sabes, pienso que es un capítulo de mi vida que tenía que terminar. Así lo decidimos. Debo decir que estoy realmente agradecido por estos siete años que he estado con Juan Carlos. Aprendí mucho. Probablemente gracias a él soy el jugador que soy ahora. Pero internamente lo decidimos así. Cerramos este capítulo de manera mutua. Nosotros, como dije, seguimos siendo amigos, (tenemos una) buena relación. Pero simplemente lo decidimos así", explicó Carlos Alcaraz en la rueda de prensa previa a su estreno en el Open de Australia en Melbourne.

El ganador de seis grand slam apuntó que tiene plena confianza en su actual equipo, con Samu López a la cabeza.

"Bueno, solo traigo a mi equipo, que es el mismo que tuve, ya sabes, el año pasado. Con Juan Carlos, decidimos hacerlo así. Tengo mucha confianza en el equipo que tengo ahora", indicó Alcaraz.

El actual campeón de Roland Garros y el US Open también habló sobre el objetivo de ganar su primer Open de Australia y completar el 'Career Grand Slam' a los 22 años, es decir, ganar los cuatro grandes del calendario.

"Bueno, como dije antes, creo que este es mi objetivo principal para este año. Es, sí, el primer torneo, el objetivo principal. Así que va a ser realmente interesante para mí ver cómo me he preparado, creo que he hecho una muy buena pretemporada, con el objetivo de estar en buena forma. Tengo muchas ganas de conseguir el título, tengo hambre de obtener un muy buen resultado aquí. Me estoy preparando lo máximo que puedo. Estoy realmente emocionado por el inicio del torneo", admitió el tenista murciano.

Carlos Alcaraz no supo decidirse al ser preguntado por si preferiría ganar el Open de Australia o los otros tres grand slam de 2026.

"Bueno, esa es buena (pregunta). No lo sé. No sé cuál elegiría. Obviamente, completar el grand slam de carrera es algo increíble, poder ser el más joven en haberlo hecho antes, ya sabes, es todavía mejor. Pero tres son tres. Tres grand slam son tres grand slam. Así que no lo sé. Es una pregunta sobre la que tengo que pensar, no puedo contestar de forma rápida", reconoció ALcaraz.

Por último, el tenista murciano fue preguntado por su nueva técnica de saque y una mecánica que algunos especialistas consideran similiar a la de Novak Djokovic, uno de los mejores sacadores de la historia del tenis.

"Querías decir que se parece mucho al saque de Djokovic (sonriendo). Sé que quieres decirlo. No, no lo sé. Creo que todos tienen que hacer cambios, pequeños detalles. Para mí, el saque es algo que realmente quiero mejorar cada año, en cada torneo. Solo estoy trabajando constantemente en el saque", explicó Alcaraz.

"Por ejemplo, solo estoy cambiando un poco el movimiento, y ahora con este movimiento en el saque, me siento realmente, realmente cómodo, con un ritmo suave, realmente calmado y tranquilo, lo cual creo que me ayuda mucho a hacer un mejor saque. Vamos a ver cómo será este año. Probablemente verás otro cambio, no sé si en los próximos meses o a fin de año. Simplemente hago cambios constantes en cada golpe. Se trata solo de detalles muy pequeños", apuntó Carlos Alcaraz.

Ante una nueva pregunta sobre si busca emular la técnica de saque de Novak Djokovic, Alcaraz negó que ese sea su objetivo.

"No, no, no. No lo pensé, ni estaba pensando en hacer el mismo saque que Djokovic. Pero al final, incluso puedo ver las similitudes", concluyó Alcaraz sonriendo.

Adam Walton, primer rival de Alcaraz en el Open de Australia

Carlos Alcaraz debutará en el Open de Australia 2026 enfrentándose al australiano Adam Walton, número 79 del mundo y al que ya batió en los 1/16 de final del torneo de Queen's 2025 (6-4 y 7-6(4)).

La organización del Open de Australia ha fijado el estreno del tenista murciano en el segundo turno de la sesión nocturna de la Rod Laver Arena el domingo 18 de enero, justo después del Sabalenka - Rakotomanga Rajaonah. La hora del comienzo del Carlos Alcaraz - Adam Walton está prevista sobre las 10:30 / 11:00 horas (horario peninsular) en el domingo 18 de enero.

El primer cabeza de serie con el que se podría cruzar sería el francés Moutet (32) en una hipotética tercera ronda. En unos hipotéticos octavos de final del Open de Australia, Alcaraz podría medirse a Alejandro Davidovich o Paul. Alex de Minaur, Alexander Bublik o Cobolli aparece como posibles rivales del murciano en unos posibles cuartos de final.

De alcanzar las semifinales en el Open de Australia, algo que Alcaraz aún no ha logrado en toda su carrera, podría verse las caras con Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Felix Auger-Aliassime. Alcaraz solo podría cruzarse con Jannik Sinner, Novak Djokovic o Lorenzo Musetti en la final del Open de Australia.