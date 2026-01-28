Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Saúl Craviotto viaja a los orígenes del kayak, el deporte que le ha dado seis medallas olímpicas

Saúl Craviotto es el piragüista español con mayor número de medallas olímpicas, un total de seis. Ahora ha viajado a Groenlandia para descubrir los orígenes del kayak, donde ha conocido los primeros usos de la embarcación que le ha dado sus triunfos deportivos.

Saúl Craviotto, en su viaje por Groenlandia

Saúl Craviotto explora Groenlandia para descubrir los orígenes de su deporte | Vanessa Blasco | Rubén García

Vanessa Blasco
Publicado:

Saúl Craviotto ha hecho un largo viaje con destino a Groenlandia para conocer el origen de la embarcación que le ha dado grandes triunfos en el deporte, el kayak. Para él, la piragua es deporte y competición pero en lugares como Groenlandia, la piragua va ligada a supervivencia. Usada desde sus orígenes para pescar y desplazarse, esta embarcación ha permitido a los inuit poder subsistir en lugares gélidos y lejanos.

"Nosotros lo usamos para ser más rápidos, para llegar a meta y aquí he visto como en los inicios y ahora en la actualidad, la embarcación se usa para algo tan importante como vivir, para pescar y cazar", cuenta Craviotto sobre la diferencia entre su uso del kayak y el uso de quienes lo necesitan para superar el día a día.

En su viaje a Groenlandia para vivir 'La primera ruta del kayak', Craviotto ha conocido en primera persona el origen del deporte que ha marcado su vida, con seis medallas olímpicas (dos oros, dos platas y dos bronces) que le han convertido en el deportista español con más medallas conseguidas en unos Juegos Olímpicos.

"He tenido la suerte de haber conocido un país auténtico, salvaje..."

Tan solo tenía un año la primera vez que su padre le subió a un kayak y desde entonces no ha parado de hacer historia. Ahora con su viaje ha podido conocer mucho más del mundo en el que ha crecido y que no siempre ha estado relacionado con el deporte. Saúl Craviotto comentaba tras su experiencia lo que ha sido para él conocer el origen del piragüismo. "Ha sido algo inolvidable conocer la cultura y el amor por este deporte".

Una experiencia que le ha ayudado también a desconectar para conectar con un entorno único con paisajes naturales fuera de la competición. Un viaje que a nivel personal le ha ayudado a soltar estrés y ansiedad y relajarse en un espacio natural disfrutando de lo que más le gusta, la piragua.

"He tenido la suerte de haber conocido un país auténtico, salvaje, natural donde el ser humano todavía no lo ha estropeado", cuenta Saúl Craviotto a Antena3 Deportes a su vuelta de su experiencia en Groenlandia. Un aventura única que le ha unido aún más a su gran pasión, el kayak.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

