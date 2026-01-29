Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Accidente de avión

15 personas mueren en un accidente de avión en Colombia que no deja ningún superviviente

En el accidente han muerto los 13 pasajeros y los dos tripulantes que viajaban a bordo del avión.

Imagen de archivo de un avión de la aerolínea colombiana SATENA

15 personas mueren en un accidente de avión en Colombia que no deja ningún superviviente | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Trágico accidente en Colombia donde 15 personas han muerto en un accidente de avión de la aerolínea estatal Satena. La aeronave, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña e iba con trece pasajeros y dos tripulantes, ha sufrido "un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas".

Ya se conocen las identidades de las víctimas mortales después de que la aerolínea las publicase en un comunicado a la vez que transmitía sus condolencias a las familias y añadía que "dispondremos de todos nuestros recursos en la atención humanitaria para sus familias (y) para esclarecer lo ocurrido".

Despegó a las 11.40 horas y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12.05 horas. Minutos antes de su aterrizaje se perdió la señal.

La ministra de Transportes, María Fernanda Rojas, informó de que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil estaba recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación con la aeronave, y añadió: "Se activaron los protocolos correspondientes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump avisa que la flota enviada a Irán está lista para actuar con "rapidez y violencia" como en Venezuela

El Objetivo - Temporada 12 - Un año de Donald Trump en la Casa Blanca

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de un avión de la aerolínea colombiana SATENA

15 personas mueren en un accidente de avión en Colombia que no deja ningún superviviente

Planes migratorios en otros países

Regularización extraordinaria de migrantes en España: similitudes y contrastes con otras políticas migratorias

Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia con Macron

La UE promete a Dinamarca que no cederá ante Trump por Groenlandia

Petro
Colombia

Gustavo Petro revela detalles de su intimidad con las mujeres: "Hago cosas muy buenas"

El Objetivo - Temporada 12 - Un año de Donald Trump en la Casa Blanca
Trump Irán

Trump avisa que la flota enviada a Irán está lista para actuar con "rapidez y violencia" como en Venezuela

Tensión entre manifestantes y el ICE en Minnesota
Protestas EEUU

Los agentes del ICE dispararon contra Alex Pretti sin que él hubiera sacado el arma, según un informe del DHS

Un informe preliminar del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos arroja nuevos detalles sobre la muerte de Alex Pretti en Minneapolis, ocurrida durante un forcejeo con agentes federales, y abre interrogantes sobre el uso de la fuerza y las circunstancias exactas del tiroteo.

Universitarios se enfrentan a Delcy Rodríguez y piden la excarcelación de los más de 200 estudiantes y profesores
Venezuela

Universitarios se enfrentan a Delcy Rodríguez y piden la excarcelación de los más de 200 estudiantes y profesores

Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se confronta con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exigiendo que cumpla con la liberación de los más de 200 estudiantes y profesores, que según los manifestantes siguen encarcelados.

El Reloj del Juicio Final se sitúa este año a 85 segundos de la medianoche

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos: el punto más cerca que ha estado nunca del fin de la humanidad

Ambulancias en el hospital de Santa Maria, en Lisboa

Muere un hombre tras la caída de un árbol por la borrasca Kristin

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California

Un bebé de 19 meses cae de un coche en movimiento en California y casi le atropellan

Publicidad