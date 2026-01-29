15 personas mueren en un accidente de avión en Colombia que no deja ningún superviviente

Trágico accidente en Colombia donde 15 personas han muerto en un accidente de avión de la aerolínea estatal Satena. La aeronave, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña e iba con trece pasajeros y dos tripulantes, ha sufrido "un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas".

Ya se conocen las identidades de las víctimas mortales después de que la aerolínea las publicase en un comunicado a la vez que transmitía sus condolencias a las familias y añadía que "dispondremos de todos nuestros recursos en la atención humanitaria para sus familias (y) para esclarecer lo ocurrido".

Despegó a las 11.40 horas y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12.05 horas. Minutos antes de su aterrizaje se perdió la señal.

La ministra de Transportes, María Fernanda Rojas, informó de que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil estaba recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación con la aeronave, y añadió: "Se activaron los protocolos correspondientes".