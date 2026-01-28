Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Jim Courier, implacable con Djokovic tras su partido ante Musetti: "Tiene trabajo que hacer, debería..."

El extenista estadounidense y ganador de cuatro grand slam considera que Djokovic tiene mucho trabajo por delante antes de la semifinal del Open de Australia ante Sinner.

Djokovic y Musettoi se saludan en la red tras la retirada del italiano

Djokovic y Musettoi se saludan en la red tras la retirada del italianoJoel Carrett / AAP / dpa

Novak Djokovic se alió hoy con los dioses del tenis para sobrevivir ante Lorenzo Musetti y avanzar a las semifinales del Open de Australia, donde le espera Jannik Sinner. El serbio, ganador de 24 grand slam, se encontraba con pie y medio fuera del torneo cuando Musetti, que dominaba por dos sets a cero (6-4 y 6-3), se rompió y se tuvo que retirar lesionado. Una lesión en la pierna derecha acabó con un Musetti que iba rumbo a las semifinales tras dominar a Nole en las dos primeras mangas. Pero todo cambió en el inicio del tercer set, un golpe de fortuna para el serbio y un infortunio para el italiano.

De esta forma, Djokovic alcanzaba las semifinales del Open de Australia y se citaba con un Jannik Sinner que despachó a Ben Shelton en tres mangas (6-3, 6-4 y 6-4). Nadie daba crédito a lo ocurrido en la Rod Laver Arena y Djokovic admitió que mereció ser eliminado.

"No sé qué decir, excepto que lo siento mucho por él. Era el mejor jugador en la pista, yo estaba de camino a casa. Me ha pasado varias veces, pero estar en cuartos de final de un 'Grand Slam', con dos sets a favor y el control total, es una pena. Le deseo una rápida recuperación, sin duda él debería haber sido el ganador hoy", aseguró el serbio.

Jim Courier, exnúmero 1 del mundo y ganador de cuatro grand slam (Open de Australia 1992 y 1993; y Roland Garros 1991 y 1992), analizó lo ocurrido en el partido de cuartos de final entre Djokovic y Musetti, asegurando que el serbio tuvo "un mal día" y que "debería estar en un avión de vuelta a casa".

"Es un poco desagradable verlo así, con un mal día. Quizás sea por el día de descanso... habrá perdido ritmo. Si estuviera en su equipo, querría que tuviera una hora dura de intensidad. No estaba en forma y eso no se lo puede permitir en la semifinal", indicó Jim Courier en la retransmisión con TNT Sports.

"En la entrevista posterior al partido, dijo que iba a perder el choque ante Lorenzo. Ha llegado a semifinales y no está lesionado. No estaba contento con su nivel de tenis. Mañana entrenará duro antes de la semifinal. Pero tiene trabajo que hacer, debería estar en un avión de vuelta a casa", concluyó el extenista estadounidense.

Musetti: "Estoy bastante seguro de que es un desgarro"

Lorenzo Musetti, quinto cabeza de serie, se mostró abatido en la rueda de prensa posterior al duelo ante Djokovic en el Open de Australia y aseguró que está "bastante seguro de que es un desgarro".

"Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí jugando porque estaba jugando realmente, realmente bien. El nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer", reconoció Musetti.

"Hicimos pruebas antes de empezar la temporada para intentar prevenir este tipo de lesiones y no salió nada. Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, lo oscuro que es para mí. No soy doctor, pero siento que conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado", apuntó el tenista de Carrara.

"Iba dos sets arriba contra Novak y estaba jugando así. Tener que retirarme es algo que nunca habría imaginado. Es realmente doloroso", concluyó Musetti.

Novak Djokovic, que se había clasificado a cuartos de final sin jugar por el abandono por lesión de su rival, el checo Jakub Mensik, anunció que tratará de aprovechar "esta oportunidad".

"Esta noche voy a redoblar mis oraciones de agradecimiento a Dios por darme realmente esta oportunidad. Voy a dar lo mejor de mí en un par de días para aprovecharla", confesó Nole.

