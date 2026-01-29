Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El presidente del Senado advierte a Pedro Sánchez de "consecuencias jurídicas" si hoy no va al Pleno con Óscar Puente

A través de una carta, Pedro Rollán recuerda a Pedro Sánchez que él también estaba citado hoy junto con Óscar Puente para comparecer en el Senado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado

El presidente del Senado advierte a Pedro Sánchez de "consecuencias jurídicas" si no va al Pleno

Miriam Vázquez
Publicado:

El presidente del Senado ha enviado una carta, con un tono poco amistoso, advirtiendo a Pedro Sánchez de que si hoy no se presenta en el Pleno Extraordinario habrá "consecuencias jurídicas".

Este jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Senado para dar explicaciones por el accidente de tren en Adamuz y el de Rodalies en Gélida. El PP usó su mayoría en esta cámara para citar también al presidente, sin embargo, desde Moncloa se delegó su presencia recordando que Sánchez ya va a dar explicaciones el próximo 11 de febrero en el Congreso.

"La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan", indica Pedro Rollán en esta carta.

Con esta carta, el presidente del Senado da por sustanciada la notificación a Sánchez, y deja así constancia que corroborará si finalmente se adopta alguna decisión.

