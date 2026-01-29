Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Mundial 2030

Marruecos sigue en el punto de mira por acusaciones de una masacre de perros callejeros de cara al Mundial 2030

'The New York Times' publica un reportaje en el que habla de ejecuciones masivas de perros en el país norteafricano antes de la cita de 2030.

Un perro callejero descansa fuera de la antigua medina de T&aacute;nger

Un perro callejero descansa fuera de la antigua medina de TángerReuters

Publicidad

La preparación del Mundial de 2030 en Marruecos se sigue viendo envuelta en una fuerte controversia tras las denuncias de una supuesta matanza sistemática de perros callejeros como parte de un proceso de 'limpieza urbana' previo al gran evento deportivo que el país norteafricano acogerá junto a España y Portugal.

Organizaciones internacionales de bienestar animal como IAWPC o PETA, activistas locales y medios de comunicación extranjeros vienen alertando durante los últimos meses de operativos de captura y sacrificio de perros que, según estas fuentes, se estarían llevando a cabo con métodos violentos y poco humanitarios en distintas zonas del país norteafricano.

Envenenamientos y disparos en la calle

Entre los informes más impactantes destaca un reportaje de The New York Times, que documenta ejecuciones de perros en plena calle: las acusaciones señalan disparos en plena vía pública, envenenamientos y traslados forzosos de animales a centros donde son sacrificados sin supervisión veterinaria ni protocolos claros. Algunos canes incluso mueren de inanición.

Marruecos cuenta con una elevada población de perros sin dueño, especialmente en áreas urbanas y periurbanas. Aunque esta situación ha sido históricamente un problema de salud pública y convivencia, los críticos sostienen que los eventos deportivos como la reciente Copa África han acelerado medidas drásticas con el objetivo de proyectar una imagen de ciudades 'ordenadas' y seguras ante la llegada de turistas, delegaciones deportivas e inspectores internacionales.

Reclaman a FIFA que se involucre más

Las denuncias han provocado una reacción inmediata fuera del país. ONG europeas y coaliciones de protección animal han solicitado la intervención de la FIFA, reclamando garantías claras de que no se vulnerarán estándares básicos de bienestar animal en los países anfitriones. A su juicio, la máxima autoridad del fútbol mundial no puede desvincularse de prácticas que, de confirmarse, entrarían en contradicción con los valores de respeto y responsabilidad social que dice promover.

La FIFA dice que se ha puesto en contacto con la Federación Marroquí de Fútbol para alertarla sobre este problema y que se está redactando una nueva ley para abordar la situación. En su informe de evaluación de la candidatura de Marruecos para el Mundial 2030 la FIFA ya dijo que el país norteafricano había "manifestado su compromiso con la protección de los derechos de los animales".

Marruecos habla de 'imágenes manipuladas'

Por su parte, el Gobierno marroquí ha negado la existencia de una campaña de exterminio y asegura que el control de estos animales se rige por marcos legales que priorizan métodos éticos, como la captura, esterilización, vacunación y liberación. Las autoridades sostienen además que parte de los vídeos mostrados en redes sociales están sacados de contexto o no se corresponden con el país.

Sin embargo, activistas y observadores independientes cuestionan la distancia entre la legislación y su aplicación real. Denuncian que los programas de esterilización se aplican de forma irregular y que, en muchas localidades, se sigue recurriendo a métodos letales rápidos, considerados más baratos y visibles a corto plazo, aunque ineficaces para controlar la población canina a largo plazo.

'Efecto vacío' del sacrificio selectivo

Expertos en gestión de animales callejeros advierten de que las matanzas masivas no solo generan un profundo rechazo social, sino que tampoco solucionan el problema estructural: la eliminación de perros adultos suele provocar un 'efecto vacío' que se llena rápidamente con animales nuevos. Frente a ello, los programas sostenidos de esterilización y educación comunitaria han demostrado ser más eficaces, pero requieren más tiempo y dinero.

A cuatro años del inicio del Mundial 2030, la polémica amenaza con convertirse en un problema reputacional tanto para Marruecos como para la propia FIFA. La presión internacional sigue subiendo y las organizaciones animalistas insisten en que el fútbol, como fenómeno global, no puede mirar hacia otro lado cuando un evento de esta magnitud se asocia a denuncias de crueldad animal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alcaraz da un recital ante De Miñaur y jugará las semifinales de Australia por primera vez

Alcaraz en el partido ante De Miñaur en Melbourne

Publicidad

Deportes

Un perro callejero descansa fuera de la antigua medina de Tánger

Marruecos sigue en el punto de mira por acusaciones de una masacre de perros callejeros de cara al Mundial 2030

Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz en el pasado Wimbledon

La 'bomba' de Juan Carlos Ferrero sobre entrenar a Sinner: "No voy a decir que no..."

Mbappé, molesto en el partido contra el Benfica

Mbappé, más duro que nunca con el Real Madrid: "Vergüenza"

Jude Bellingham y Courtois, cabizbajos en Lisboa
Eliminatoria previa

Así queda el cuadro del playoff de la Champions League: los posibles rivales de Real Madrid y Atlético

Barça, Real Madrid y Atlético, en la última jornada de la fase liga de la Champions League
Champions League

Clasificación Champions League, en directo: El Barça, en el top-8; Madrid y Atlético jugarán el playoff; el Athletic, eliminado

Novak Djokovic, tras el partido ante Lorenzo Musetti
Open de Australia

El tenso momento de Djokovic con un periodista: "Me parece un poco irrespetuoso que pases por alto..."

El tenista serbio recriminó a un periodista una pregunta en plena rueda de prensa tras clasificarse para las semifinales del Open de Australia 2026.

Djokovic y Musettoi se saludan en la red tras la retirada del italiano
Open de Australia

Jim Courier, implacable con Djokovic tras su partido ante Musetti: "Tiene trabajo que hacer, debería..."

El extenista estadounidense y ganador de cuatro grand slam considera que Djokovic tiene mucho trabajo por delante antes de la semifinal del Open de Australia ante Sinner.

Saúl Craviotto, en su viaje por Groenlandia

Saúl Craviotto viaja a los orígenes del kayak, el deporte que le ha dado seis medallas olímpicas

Rafa Jódar charla con Javier Alba en Madrid

Rafa Jódar: "¿Ganar un grand slam? Ojalá ocurra algún día, pero son palabras mayores todavía"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas

LaLiga pagará 50 euros por denunciar al bar que emita fútbol pirata

Publicidad