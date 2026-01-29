Marruecos sigue en el punto de mira por acusaciones de una masacre de perros callejeros de cara al Mundial 2030

La preparación del Mundial de 2030 en Marruecos se sigue viendo envuelta en una fuerte controversia tras las denuncias de una supuesta matanza sistemática de perros callejeros como parte de un proceso de 'limpieza urbana' previo al gran evento deportivo que el país norteafricano acogerá junto a España y Portugal.

Organizaciones internacionales de bienestar animal como IAWPC o PETA, activistas locales y medios de comunicación extranjeros vienen alertando durante los últimos meses de operativos de captura y sacrificio de perros que, según estas fuentes, se estarían llevando a cabo con métodos violentos y poco humanitarios en distintas zonas del país norteafricano.

Envenenamientos y disparos en la calle

Entre los informes más impactantes destaca un reportaje de The New York Times, que documenta ejecuciones de perros en plena calle: las acusaciones señalan disparos en plena vía pública, envenenamientos y traslados forzosos de animales a centros donde son sacrificados sin supervisión veterinaria ni protocolos claros. Algunos canes incluso mueren de inanición.

Marruecos cuenta con una elevada población de perros sin dueño, especialmente en áreas urbanas y periurbanas. Aunque esta situación ha sido históricamente un problema de salud pública y convivencia, los críticos sostienen que los eventos deportivos como la reciente Copa África han acelerado medidas drásticas con el objetivo de proyectar una imagen de ciudades 'ordenadas' y seguras ante la llegada de turistas, delegaciones deportivas e inspectores internacionales.

Reclaman a FIFA que se involucre más

Las denuncias han provocado una reacción inmediata fuera del país. ONG europeas y coaliciones de protección animal han solicitado la intervención de la FIFA, reclamando garantías claras de que no se vulnerarán estándares básicos de bienestar animal en los países anfitriones. A su juicio, la máxima autoridad del fútbol mundial no puede desvincularse de prácticas que, de confirmarse, entrarían en contradicción con los valores de respeto y responsabilidad social que dice promover.

La FIFA dice que se ha puesto en contacto con la Federación Marroquí de Fútbol para alertarla sobre este problema y que se está redactando una nueva ley para abordar la situación. En su informe de evaluación de la candidatura de Marruecos para el Mundial 2030 la FIFA ya dijo que el país norteafricano había "manifestado su compromiso con la protección de los derechos de los animales".

Marruecos habla de 'imágenes manipuladas'

Por su parte, el Gobierno marroquí ha negado la existencia de una campaña de exterminio y asegura que el control de estos animales se rige por marcos legales que priorizan métodos éticos, como la captura, esterilización, vacunación y liberación. Las autoridades sostienen además que parte de los vídeos mostrados en redes sociales están sacados de contexto o no se corresponden con el país.

Sin embargo, activistas y observadores independientes cuestionan la distancia entre la legislación y su aplicación real. Denuncian que los programas de esterilización se aplican de forma irregular y que, en muchas localidades, se sigue recurriendo a métodos letales rápidos, considerados más baratos y visibles a corto plazo, aunque ineficaces para controlar la población canina a largo plazo.

'Efecto vacío' del sacrificio selectivo

Expertos en gestión de animales callejeros advierten de que las matanzas masivas no solo generan un profundo rechazo social, sino que tampoco solucionan el problema estructural: la eliminación de perros adultos suele provocar un 'efecto vacío' que se llena rápidamente con animales nuevos. Frente a ello, los programas sostenidos de esterilización y educación comunitaria han demostrado ser más eficaces, pero requieren más tiempo y dinero.

A cuatro años del inicio del Mundial 2030, la polémica amenaza con convertirse en un problema reputacional tanto para Marruecos como para la propia FIFA. La presión internacional sigue subiendo y las organizaciones animalistas insisten en que el fútbol, como fenómeno global, no puede mirar hacia otro lado cuando un evento de esta magnitud se asocia a denuncias de crueldad animal.

