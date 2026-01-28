Vicente Vallés: "Sánchez saca a sus ministros a criticar al PP, pero no a Junts, aunque hayan votado lo mismo"

Moncloa intenta desesperadamente recuperar la mayoría parlamentaria que perdió el año pasado. Y es posible que esté más cerca de conseguirlo, con generosas dádivas a los partidos que votaron la investidura de Pedro Sánchez, pero que se han alejado de su lado en los últimos meses.

De momento, tiene un problema inmediato que resolver, porque el Congreso ha tumbado el decreto en el que estaba incluida la subida de las pensiones, con el voto en contra de PP y Junts.

Pedro Sánchez está en medio de una negociación con el partido de Puigdemont para que vuelva al redil gubernamental, mientras ha sacado a sus ministros a criticar al PP, pero no a Junts, aunque Junts haya votado lo mismo que el PP.

Ahora, Moncloa ha regalado a Podemos el protagonismo político de la regularización de inmigrantes. A cambio del regalo, Podemos se abre a aceptar que se traspase ahora la política de inmigración a Cataluña, mediante un pacto con Junts.

Podemos tumbó ese traspaso, porque decía que el texto del acuerdo era racista. Ahora está cerca de darle el visto bueno. Y Junts muestra su disposición, porque necesita vender en Cataluña una victoria política. Moncloa reconoce que con este movimiento, las piezas del puzzle van encajando.