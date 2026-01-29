Los destrozos de la borrasca Kristin a su paso por España: Viento huracanado, ríos desbordados y nieve en la capital

Carreteras cortadas, camiones volcados, nieve incluso en la Comunidad de Madrid y rachas de viento muy intensas. Son algunas de las consecuencias del paso de la borrasca Kristin por España, un temporal que ha afectado especialmente al sur y este del país.

Lo peor se ha vivido en Andalucía, donde la crecida del río Guadarranque, en la localidad gaditana de San Roque, ha obligado a desalojar a los vecinos. Muchas familias han pasado la noche en el pabellón municipal, habilitado como alojamiento de emergencia. Cruz Roja ha explicado que a lo largo del día han atendido a numerosos afectados y que el recinto cuenta con zonas para dormir y para la atención básica. Algunos vecinos, pese a la orden de desalojo, han optado por permanecer en sus viviendas, con patios completamente inundados y cortes intermitentes de suministro eléctrico.

En Almería, el viento ha sido uno de los principales protagonistas. Se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora, que han provocado la caída de árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano, obligando a intervenir a los servicios de emergencia.

Avisos para este jueves

Hoy se mantienen los avisos naranjas por fuertes vientos y mala mar en zonas de Andalucía, Murcia, Asturias y Galicia. La buena noticia es que subirán las temperaturas. Está previsto que se reanuden las clases en zonas de Extremadura y Andalucía.

Un total de doce comunidades autónomas están en alerta por lluvia, viento y/o temporal marítimo, de las cuales las cuatro antes mencionadas se encuentran en nivel naranja, con riesgo importante, a causa de alguna o varias de dichas inclemencias. Las rachas de viento serán muy fuertes en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental.

Serán probables las precipitaciones persistentes en zonas de sierra del sureste peninsular.

Andalucía se encuentra en naranja por viento, temporal marítimo y lluvias. En Grazalema (Cádiz) se acumularán más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por otra parte, asimismo están en naranja las siguientes comunidades: Asturias, por oleaje; Murcia por viento y temporal marítimo; y Galicia por mala mar y por viento -en nivel amarillo-.