Juan Carlos Ferrero

El nuevo proyecto profesional de Ferrero tras separarse de Alcaraz: se pasa al golf

El exentrenador de Carlos Alcaraz será 'coach mental' del golfista Ángel Ayora.

Juan Carlos Ferrero en una imagen de archivo

Juan Carlos Ferrero en una imagen de archivo Getty Images

El extenista español Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz hasta hace un mes, anunció este domingo un nuevo desafío pero esta vez en el mundo del golf, para ayudar "en el lado mental y el desarrollo profesional" al golfista español Ángel Ayora.

"Encantado de anunciar una nueva colaboración profesional en 2026. Trabajaré con Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, su entrenador Juan Ochoa y su grupo de representación Allinsports. Trabajaremos en el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional", comentó Ferrero en su cuenta de Instagram.

"El tenis es mi vida y continuaré con la Academia y el circuito, pero también me encanta el golf"

Juan Carlos Ferrero

"El tenis es mi vida y continuaré con la Academia y el circuito, pero también me encanta el golf, un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial. Estoy deseando ofrecer mi experiencia y apoyo al crecimiento de Ángel en el circuito. Ya hemos empezado y estoy muy motivado en este proyecto", abundó.

De manera inesperada, el pasado mes de diciembre Ferrero y Carlos Alcaraz separaron sus caminos después de siete años de relación en los que el tenista murciano conquistó seis Grand Slams. Ahora, Ferrero volverá a utilizar su experiencia en el deporte de elite acompañando a un Ayora que, a sus 21 años, viene dejando destellos de su calidad luchando por entrar en el PGA Tour.

"No estaba conforme con algunas cosas"

Ferrero habló en Radiogaceta de los Deportes (RNE) sobre los detalles sobre por qué entrenador y jugador no han podido ponerse de acuerdo para que sus caminos continuaran juntos en 2026.

"No estaba conforme con algunas cosas que se veían en el contrato nuevo, lo hice saber y no llegamos a un acuerdo. Soy fiel a mis valores y pensamientos. Hay ciertas cosas que no he podido aceptar tal y como soy. Estoy satisfecho por esa parte, no por haber roto con Carlos porque no era lo que quería... No lo esperaba. El año había ido muy bien", explicó el valenciano, al que se le achacan diferencias con el padre del tenista y su entorno.

"Un capítulo que tenía que terminar"

El jugador de El Palmar, por su parte, ha ofrecido su versión sobre lo ocurrido y ha apuntado que "era un capítulo de mi vida que tenía que terminar", pero que él y Ferrero siguen siendo amigos y mantienen una buena relación.

"Bueno, es algo que simplemente decidimos. Sabes, pienso que es un capítulo de mi vida que tenía que terminar. Así lo decidimos. Debo decir que estoy realmente agradecido por estos siete años que he estado con Juan Carlos. Aprendí mucho. Probablemente gracias a él soy el jugador que soy ahora. Pero internamente lo decidimos así. Cerramos este capítulo de manera mutua. Nosotros, como dije, seguimos siendo amigos, (tenemos una) buena relación. Pero simplemente lo decidimos así", explicó Carlos Alcaraz en la rueda de prensa previa a su estreno en el Open de Australia en Melbourne.

