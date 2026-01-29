Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Jubilación

Ábalos anuncia que se jubila tras renunciar a su escaño: "He agotado todas las posibilidades"

El exministro de Transportes asegura que se queda sin funciones ni ingresos y dice que no le queda otra opción que retirarse.

A3 Noticias de la Ma&ntilde;ana (03-06-25) Los audios que revelan el plan contra la Guardia Civil para favorecer a Jos&eacute; Luis &Aacute;balos: &quot;La prioridad es salvar al soldado &Aacute;balos&quot;

A3 Noticias de la Mañana (03-06-25) Los audios que revelan el plan contra la Guardia Civil para favorecer a José Luis Ábalos: "La prioridad es salvar al soldado Ábalos"atresplayer

Publicidad

Hace un día, el que fuera ministro de Transportes presentó su renuncia al acta de diputado por Valencia. Este jueves, José Luis Ábalos ha explicado en X que ha decidido jubilarse tras quedarse "sin derechos, deberes ni funciones". Afirma que ha "agotado todas las posibilidades" a su alcance.

Lanza una crítica al Congreso de los Diputados, preguntando "en qué consiste ser diputado" cuando se le priva de toda actividad y respaldo institucional: "Una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado".

El exministro también denuncia que se ha quedado sin ingresos ni protección social para sostener a su familia o cubrir su defensa judicial. "No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación. ¡Objetivo conseguido!", concluye su mensaje.

Ábalos, que permanece en la cárcel de Soto del Real, presentó ayer su acta de renuncia. Al igual que hoy, lo hizo a través de su perfil en X @abalosmeco, donde publicó una carta en la que confirma que deja su escaño por Valencia. En el texto explica que toma esta decisión después de que el Tribunal Supremo rechazase su recurso de apelación, lo cual implica que debe seguir en prisión preventiva.

Tal y cómo exponía este jueves en su anuncio de jubilación, en su renuncia al escaño aseguraba que la cámara Baja lo privó de sus derechos y deberes como diputado, pero recordaba que siempre ha defendido que debía prevalecer el derecho de representación y la inmunidad parlamentaria.

Aun así, reconoce que su actual situación judicial le impide seguir sentado en el escaño, por lo que apuntó a que sus esfuerzos se basarían en ejercer su "derecho de defensa y el amparo" de su inocencia.

Fuentes jurídicas señalaban que la renuncia no alteraría el curso del juicio por el caso Koldo, ya que la apertura del juicio oral ya ha sido decretada. Sin embargo, su decisión podría afectar de forma indirecta a la investigación que involucra a Santos Cerdán, cuyo caso podría regresar a la Audiencia Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Felipe González, sobre la gestión ferroviaria: "Los que han dimitido son la gente que sabe"

Felipe González

Publicidad

España

Víctor de Aldama

Aldama asegura que Delcy Rodríguez le dio un sobre "vinculado a la financiación ilegal del PSOE"

A3 Noticias de la Mañana (03-06-25) Los audios que revelan el plan contra la Guardia Civil para favorecer a José Luis Ábalos: "La prioridad es salvar al soldado Ábalos"

Ábalos anuncia que se jubila tras renunciar a su escaño: "He agotado todas las posibilidades"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado

Comparecencia de Óscar Puente en el Senado tras los accidentes ferroviarios, en directo: "He asumido riesgos y seguramente cometeré errores"

Alberto Núñez Feijóo
Feijóo

Feijóo, sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes del Gobierno: "Va en contra de todos los socios de la UE (...) Provoca un efecto llamada evidente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado
Accidente tren Adamuz

El presidente del Senado advierte a Pedro Sánchez de "consecuencias jurídicas" si hoy no va al Pleno con Óscar Puente

Encuesta del CIS de cara a las elecciones en Aragón
Elecciones Aragón

Quién ganará las elecciones de Aragón del 8 de febrero; esto dicen las encuestas y los sondeos

El adelanto del 8 de febrero consolida a los populares como primera fuerza, pero obliga a pactos en una Cámara fragmentada

La opinión de Vicente Vallés
Opinión

Vicente Vallés: "Sánchez saca a sus ministros a criticar al PP, pero no a Junts, aunque hayan votado lo mismo"

El partido de Puigdemont necesita vender en Cataluña una victoria política.

Fiscal general Álvaro García Ortiz

El Gobierno tramita la primera petición de indulto para García Ortiz y pide un informe al Supremo

La portavoz del PP, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

El decreto ómnibus cae y Sánchez señala al PP mientras evita el choque con Junts

Los abogados de Ábalos renuncian a su defensa por motivos económicos

José Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado por Valencia

Publicidad