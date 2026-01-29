Ábalos anuncia que se jubila tras renunciar a su escaño: "He agotado todas las posibilidades"

Hace un día, el que fuera ministro de Transportes presentó su renuncia al acta de diputado por Valencia. Este jueves, José Luis Ábalos ha explicado en X que ha decidido jubilarse tras quedarse "sin derechos, deberes ni funciones". Afirma que ha "agotado todas las posibilidades" a su alcance.

Lanza una crítica al Congreso de los Diputados, preguntando "en qué consiste ser diputado" cuando se le priva de toda actividad y respaldo institucional: "Una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado".

El exministro también denuncia que se ha quedado sin ingresos ni protección social para sostener a su familia o cubrir su defensa judicial. "No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación. ¡Objetivo conseguido!", concluye su mensaje.

Ábalos, que permanece en la cárcel de Soto del Real, presentó ayer su acta de renuncia. Al igual que hoy, lo hizo a través de su perfil en X @abalosmeco, donde publicó una carta en la que confirma que deja su escaño por Valencia. En el texto explica que toma esta decisión después de que el Tribunal Supremo rechazase su recurso de apelación, lo cual implica que debe seguir en prisión preventiva.

Tal y cómo exponía este jueves en su anuncio de jubilación, en su renuncia al escaño aseguraba que la cámara Baja lo privó de sus derechos y deberes como diputado, pero recordaba que siempre ha defendido que debía prevalecer el derecho de representación y la inmunidad parlamentaria.

Aun así, reconoce que su actual situación judicial le impide seguir sentado en el escaño, por lo que apuntó a que sus esfuerzos se basarían en ejercer su "derecho de defensa y el amparo" de su inocencia.

Fuentes jurídicas señalaban que la renuncia no alteraría el curso del juicio por el caso Koldo, ya que la apertura del juicio oral ya ha sido decretada. Sin embargo, su decisión podría afectar de forma indirecta a la investigación que involucra a Santos Cerdán, cuyo caso podría regresar a la Audiencia Nacional.

