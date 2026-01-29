Así queda el cuadro del playoff de la Champions League: los posibles rivales de Real Madrid y Atlético

La última jornada de la fase liga de la Champions League dejó al Barcelona entre los ocho primeros de la tabla, en octavos directamente, en una fase que dominó claramente el Arsenal, único equipo que hizo pleno de victorias.

Real Madrid y Atlético Madrid, incapaces de ganar sus partidos, fueron condenados a las eliminatorias previas, mientras que el Athletic cayó eliminado al igual que el Villarreal.

El Arsenal, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City fueron los ocho mejores: se libran de la ronda previa del playoff y pasan directamente a octavos.

Posibles rivales de Madrid y Atleti

El Real Madrid y el Atlético Madrid conocerán a sus adversarios en el sorteo de este viernes 30 de enero en Nyon.

El Real Madrid y el Inter, noveno y décimo, se enfrentarán al Bodo Glimt o al Benfica; el Atlético Madrid y la Juventus, decimocuarto y decimotercero, contra el Club Brujas o el Galatasaray. Ambos jugarán la ida fuera de casa y la vuelta como locales.

En el sorteo, además, Paris Saint Germain y Newcastle se enfrentarán a Mónaco o Qarabag y Borussia Dortmund y Olympiacos ante Atalanta o Leverkusen.

Unos irán a la parte alta del cuadro y otros emparejamientos a la zona baja y a partir de ahí la competición tendrá definido el camino hasta la final.

El sorteo del playoff, este viernes

Los emparejamientos del playoff de dieciseisavos se determinan mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios: los partidos de ida se disputarán el 17/18 de febrero de 2026 y los de vuelta una semana más tarde, el 24/25 de febrero de 2026.

Los ocho clubes que superen los play-offs eliminatorios pasarán a octavos de final, cuyo sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.

El camino a la final en Budapest

En cuanto al Barcelona, que se ha clasificado quinto en la liguilla de la Champions, se medirá en octavos al ganador de las eliminatorias PSG o Newcastle contra Mónaco o Qarabag. En todo caso, los de Hansi Flick jugará la vuelta de octavos de final (17 o 18 de marzo) en casa.

El equipo de Luis Enrique, que es el actual campeón, ha finalizado undécimo, mientras que el Newcastle se ha clasificado duodécimo.

Se da la circunstancia que los catalanes ya se midieron a los parisinos y a los ingleses en esta primera liguilla; cayeron en casa ante el PSG (1-2) y ganaron al Newcastle por el mismo resultado.

Si el Real Madrid pasa la eliminatoria de diecisisavos, asoma de nuevo un 'clásico' europeo en el horizonte de octavos: se enfrentarían al Manchester City de Guardiola, que ya les ganó 1-2 en la fase liga en el en el Santiago Bernabéu, o al Sporting de Portugal.

Por su parte, en caso de ganar su playoff el Atlético de Madrid se mediría en octavos de final a Liverpool o Tottenham.

Emparejamientos de la eliminatoria previa

1: Mónaco/Qarabag - París Saint Germain/Newcastle

2. Club Brujas/Galatasaray - Juventus/Atlético Madrid

3. Bodo Glimt/Benfica - Real Madrid/Inter Milan

4. Dortmund/Olympiacos - Atalanta/Bayer Leverkusen

5. Qarabag/Mónaco - Newcastle/París Saint Germain

6. Galatasaray/Club Brujas-Atlético Madrid/Juventus

7. Benfica/Bodo Glimt - Inter/Real Madrid

8. Olympiacos/Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen/Atalanta .

Octavos de final (sorteo 27 de febrero tras playoff)

Eliminatoria 1 - Barcelona o Chelsea

Eliminatoria 2 - Liverpool o Tottenham

Eliminatoria 3 - Sporting o Manchester City

Eliminatoria 4 - Arsenal o Bayern Múnich

Eliminatoria 5 - Chelsea o Barcelona

Eliminatoria 6 - Tottenham o Liverpool

Eliminatoria 7 - Manchester City o Sporting

Eliminatoria 8 - Bayern Múnich o Arsenal

