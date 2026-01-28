Ferrero aún no puede ver los partidos de Alcaraz: "Se me partió el corazón"

El extenista y entrenador Juan Carlos Ferrero confesó que su separación profesional de Carlos Alcaraz le "partió el corazón", aunque aseguró que se encuentra en proceso de recuperación. Pese a ello, ve al murciano como "favorito" para conquistar el Open de Australia, el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés, porque lo nota "muy motivado y cuando huele sangre es muy difícil de batir".

"Si ahora yo dijera 'tengo partido el corazón porque no estoy con Carlos'... En parte es así"

"Si ahora yo dijera 'tengo partido el corazón porque no estoy con Carlos'... En parte es así. Cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero el corazón está dolido. A mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente tiene que seguir adelante, porque es el que está compitiendo y tiene que estar bien. Él es más joven y se recuperará antes", explicó en una entrevista en El Partidazo de Cope.

Ferrero reconoció además que le está resultando complicado seguir los partidos de Alcaraz en Melbourne. ""Está todo muy reciente, te pones un poco melancólico y un poco triste. Sientes un poco todo lo que ha pasado, y no es fácil ahora mismo. Ahora estoy mejor, el tiempo lo cura todo y lo asimilas mejor, pero ahora no estoy con muchas ganas de ver partidos", confesó.

Niega haber sido el 'poli malo'

Sobre su papel dentro del equipo del murciano, negó haberse sentido el llamado 'poli malo' y defendió el trabajo realizado durante años: "Tiene que haber un camino claro", señaló. "Yo creo que se ha trabajado bien con él, se le han dado unos valores, una exigencia y nosotros nos hemos adaptado a su forma de pensar", añadió.

"Nosotros le hemos dicho cuando pensábamos que algo no era aconsejable y cuando sí lo era. Las formas de trabajar en pista él siempre las ha aceptado y nadie se ha quejado nunca", subrayó.

El exnúmero 1 español destacó que Alcaraz rinde especialmente bien cuando tiene un objetivo claro: "Funciona muy bien con una motivación clara", apuntó. "Viene a este torneo muy motivado por las ganas que tiene de ganarlo y completar el Grand Slam", explicó. "Yo doy un poco favorito a Carlos porque lo veo muy motivado, y cuando huele sangre es muy difícil de batir", insistió sobre su rivalidad con Jannik Sinner.

No pone límites a Carlitos

Ferrero también se refirió al potencial histórico del tenista de El Palmar: "No podemos poner límites a Carlos, su límite está muy alto. ¿Puede ser el mejor de la historia? Puede serlo, las capacidades las tiene. Luego hay muchas cosas que pueden influir: lesiones, motivación, se tiene que cuidar mucho porque es muy explosivo... ¿Puede superar a Djokovic? Puede. Las capacidades las tiene", afirmó.

Pese a la separación, dejó claro que la relación personal sigue viva y que estará pendiente de sus éxitos: "Sí, por supuesto que sí. Eso lo tenía más que pensado. La relación está ahí y no tengo por qué no felicitarle cuando gana. Y al resto del equipo igual", manifestó al ser preguntado por si le enviaría un mensaje en caso de que alcance la final.

¿'Coach' de Vinícius Jr?

Por último, cuestionado sobre si podría ejercer como coach del delantero del Real Madrid Vinícius, Ferrero explicó que el rol de un técnico va mucho más allá de lo deportivo: "Cuando estás con alguien muy jóvenes haces de todo: psicólogo, entrenador, preparador físico, amigo...". Y apostilló: "En el carácter emocional, no sé si podría ayudarle o no, pero alguna charla le podría dar".

