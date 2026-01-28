Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Ferrero aún no puede ver los partidos de Alcaraz: "Se me partió el corazón"

Reconoce que el fin de su relación profesional con Alcaraz fue un golpe emocional del que aún se está recuperando.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento con Espa&ntilde;a

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento con EspañaEuropa Press

Publicidad

El extenista y entrenador Juan Carlos Ferrero confesó que su separación profesional de Carlos Alcaraz le "partió el corazón", aunque aseguró que se encuentra en proceso de recuperación. Pese a ello, ve al murciano como "favorito" para conquistar el Open de Australia, el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés, porque lo nota "muy motivado y cuando huele sangre es muy difícil de batir".

"Si ahora yo dijera 'tengo partido el corazón porque no estoy con Carlos'... En parte es así"

Juan Carlos Ferrero

"Si ahora yo dijera 'tengo partido el corazón porque no estoy con Carlos'... En parte es así. Cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero el corazón está dolido. A mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente tiene que seguir adelante, porque es el que está compitiendo y tiene que estar bien. Él es más joven y se recuperará antes", explicó en una entrevista en El Partidazo de Cope.

Ferrero reconoció además que le está resultando complicado seguir los partidos de Alcaraz en Melbourne. ""Está todo muy reciente, te pones un poco melancólico y un poco triste. Sientes un poco todo lo que ha pasado, y no es fácil ahora mismo. Ahora estoy mejor, el tiempo lo cura todo y lo asimilas mejor, pero ahora no estoy con muchas ganas de ver partidos", confesó.

Niega haber sido el 'poli malo'

Sobre su papel dentro del equipo del murciano, negó haberse sentido el llamado 'poli malo' y defendió el trabajo realizado durante años: "Tiene que haber un camino claro", señaló. "Yo creo que se ha trabajado bien con él, se le han dado unos valores, una exigencia y nosotros nos hemos adaptado a su forma de pensar", añadió.

"Nosotros le hemos dicho cuando pensábamos que algo no era aconsejable y cuando sí lo era. Las formas de trabajar en pista él siempre las ha aceptado y nadie se ha quejado nunca", subrayó.

El exnúmero 1 español destacó que Alcaraz rinde especialmente bien cuando tiene un objetivo claro: "Funciona muy bien con una motivación clara", apuntó. "Viene a este torneo muy motivado por las ganas que tiene de ganarlo y completar el Grand Slam", explicó. "Yo doy un poco favorito a Carlos porque lo veo muy motivado, y cuando huele sangre es muy difícil de batir", insistió sobre su rivalidad con Jannik Sinner.

No pone límites a Carlitos

Ferrero también se refirió al potencial histórico del tenista de El Palmar: "No podemos poner límites a Carlos, su límite está muy alto. ¿Puede ser el mejor de la historia? Puede serlo, las capacidades las tiene. Luego hay muchas cosas que pueden influir: lesiones, motivación, se tiene que cuidar mucho porque es muy explosivo... ¿Puede superar a Djokovic? Puede. Las capacidades las tiene", afirmó.

Pese a la separación, dejó claro que la relación personal sigue viva y que estará pendiente de sus éxitos: "Sí, por supuesto que sí. Eso lo tenía más que pensado. La relación está ahí y no tengo por qué no felicitarle cuando gana. Y al resto del equipo igual", manifestó al ser preguntado por si le enviaría un mensaje en caso de que alcance la final.

¿'Coach' de Vinícius Jr?

Por último, cuestionado sobre si podría ejercer como coach del delantero del Real Madrid Vinícius, Ferrero explicó que el rol de un técnico va mucho más allá de lo deportivo: "Cuando estás con alguien muy jóvenes haces de todo: psicólogo, entrenador, preparador físico, amigo...". Y apostilló: "En el carácter emocional, no sé si podría ayudarle o no, pero alguna charla le podría dar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Del monopatín al sueño olímpico: Egoitz Bijueska ya es el número 1 del mundo

Egoitz Bijueska ejecuta el 900, la mítica manobra de Tony Hawk

Publicidad

Deportes

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento con España

Ferrero aún no puede ver los partidos de Alcaraz: "Se me partió el corazón"

Los jugadores de Real Madrid, Barcelona y Atlético en la Champions League

Horario, alineaciones y dónde ver la última jornada de la fase liga de la Champions en directo: lucha por el Top-8

Un bombo de un sorteo de la Champions League

Sorteo playoffs Champions League 2025 - 2026: Horario, eliminatorias y cómo funciona

Alexander Zverev, en su partido ante Learner Tien
Open de Australia

La advertencia de Boris Becker a Carlos Alcaraz: "En este estado de forma, Zverev puede ganar el torneo"

Carlos Alcaraz, en plena entrevista con Jim Courier en la Rod Laver Arena
Open de Australia

Carlos Alcaraz: "Estoy en semifinales, pero honestamente no es un alivio, ni me ha quitado presión"

Carlos Alcaraz, en acción ante Alex de Miñaur en el Open de Australia
Open de Australia

¡36-1! El impresionante dato de sets ganados / perdidos por Alcaraz en los dos últimos grand slams

El murciano ha ganado 36 de los últimos 37 sets jugados entre el Open de Australia y el US Open. Carlos Alcaraz se medirá el viernes a Zverev en las semifinales del Open de Australia 2026.

Egoitz Bijueska ejecuta el 900, la mítica manobra de Tony Hawk
skate

Del monopatín al sueño olímpico: Egoitz Bijueska ya es el número 1 del mundo

Con el apoyo de sus compañeros y el respaldo de grandes referentes, Egoitz Bijueska se ha convertido a sus 15 años en una de las mayores promesas del deporte internacional.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev durante el Open de Australia 2024

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev: Horario y dónde ver la semifinal del Open de Australia 2026 en directo

Rafa Louzán asegura que España acogerá la final del Mundial 2030

Rafael Louzán asegura que España acogerá la final del Mundial 2030

Aryna Sabalenka en el Open de Australia

La propuesta de Sabalenka a Alcaraz por su cumpleaños: "El año pasado le obligué..."

Publicidad