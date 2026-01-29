Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Los Reyes presiden hoy el funeral religioso en Huelva por las víctimas

Los Reyes presidirán este jueves el funeral religioso por las víctimas del accidente de tren en Adamuz. El acto tendrá lugar en Huelva de donde eran 28 de los 45 fallecidos en la tragedia. Estaba previsto para esta semana también un homenaje de Estado que, finalmente ha sido aplazado.

La misa se celebrará a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito, José Vilaplana.

Al funeral religioso asistirán en representación del Gobierno la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas. También asistirá el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

No estará presente el ministro de Transportes Óscar Puente que hoy está citado en el Senado para comparecer y dar explicaciones tanto de la mayor tragedia de la alta velocidad en España como del accidente ocurrido con un tren de Rodalies en Gélida.

Entre las novedades del avance de la investigación del accidente la última hora pasa porque Adif ya ha recibido la autorización judicial para trabajar en la reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía por lo que la previsión apunta ahora a la reapertura de la circulación en un plazo aproximado de 10 días naturales.