Accidente tren Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Los Reyes presiden hoy el funeral religioso en Huelva por las víctimas

Sigue en directo online la última hora del accidente de tren en Adamuz.

Los Reyes presiden hoy el funeral religioso en Huelva por las víctimas | Europa Press

Miriam Vázquez
Actualizado:
Publicado:

Los Reyes presidirán este jueves el funeral religioso por las víctimas del accidente de tren en Adamuz. El acto tendrá lugar en Huelva de donde eran 28 de los 45 fallecidos en la tragedia. Estaba previsto para esta semana también un homenaje de Estado que, finalmente ha sido aplazado.

La misa se celebrará a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito, José Vilaplana.

Al funeral religioso asistirán en representación del Gobierno la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas. También asistirá el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

No estará presente el ministro de Transportes Óscar Puente que hoy está citado en el Senado para comparecer y dar explicaciones tanto de la mayor tragedia de la alta velocidad en España como del accidente ocurrido con un tren de Rodalies en Gélida.

Entre las novedades del avance de la investigación del accidente la última hora pasa porque Adif ya ha recibido la autorización judicial para trabajar en la reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía por lo que la previsión apunta ahora a la reapertura de la circulación en un plazo aproximado de 10 días naturales.

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

El PP usó su mayoría en el Senado para citar a Pedro Sánchez también hoy, coincidiendo con la comparecencia del ministro, sin embargo el Gobierno delegó su presencia en esta sesión en Puente, recordando que Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso el próximo 11 de febrero. Ahora, el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha avisado por carta al jefe del Ejecutivo de "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extraordinario. "La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan".

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | La circulación en el tramo de Adamuz podría reabrirse en 10 días naturales

Adif ya ha recibido la autorización judicial para trabajar en la reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía por lo que la previsión apunta ahora a la reapertura de la circulación en un plazo aproximado de 10 días naturales.

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Óscar Puente comparece en el Senado

Óscar Puente no estará presente en el funeral religioso de Huelva por las víctimas. Hoy está citado en el Senado para dar cuentas de la investigación tanto del accidente de tren en Adamuz como del otro accidente, este de Rodalies en Gelida.

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | El funeral llega después del aplazamiento sin fecha del homenaje de Estado

Para esta semana también se había anunciado la celebración del homenaje de Estado que finalmente ha sido aplazado. Ese homenaje fue acordado inicialmente por los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pero el pasado día 25 anunciaban su aplazamiento sin nueva fecha. Aunque el Ejecutivo central aludió oficialmente a la "falta de disponibilidad" de las familias, algunos afectados han mostrado su malestar hacia la gestión de la catástrofe y el rechazo al carácter estrictamente laico que se pretendía dar.

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | La misa se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín

La misa estará oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito, José Vilaplana y se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín a las 18:00 horas. Se ha elegido este recinto, con capacidad para 5.000 personas, por la voluntad de las autoridades locales y eclesiásticas de permitir una asistencia masiva, superando las limitaciones de aforo de la Catedral de La Merced.

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Huelva acoge hoy el funeral religioso por las víctimas

Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el accidente de tren en Adamuz. Huelva acoge hoy el funeral religioso por las víctimas que estará presidido por los Reyes. En representación del Gobierno asistirá la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas. También asistirá el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

